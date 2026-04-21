Тернополянин змінив «трійку» та «п'ятірку» на «вісімки»

Водій автомобіля Volkswagen у Тернополі маркером домалював інші цифри на номерному знаку, щоб не отримувати штрафів за порушення правил дорожнього руху. Порушника виявили патрульні під час об’їзду міста 20 квітня.

Поліцейські звернули увагу на номерні знаки, які виглядали підозріло. На табличці замість «трійки» було чорною фарбою домальовано «вісім», а «п’ятірку» хтось намагався переправити на цифру «вісім», однак вийшла буква «В». Під час спілкування з патрульними водій визнав, що самостійно змінив цифри за допомогою чорного маркера. Свої дії він пояснив тим, що не хотів отримувати штрафи за часті порушення правил дорожнього руху, повідомили в патрульній поліції Тернопільщини у вівторок, 21 квітня.

На водія винесли постанову за ч.1 ст.121-3 КУпАП (порушення вимог щодо використання номерних знаків). Йому доведеться сплатити штраф у розмірі 1190 гривень.