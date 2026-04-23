ТЦ в Пустомитах почали будувати навесні 2025 року

У центрі міста Пустомити неподалік Львова триває будівництво двоповерхового торгового центру Karl Center. Він матиме 5,7 тис. м2 загальної площі, головним орендарем буде супермаркет АТБ. Відкрити ТЦ планують влітку цього року.

Новий торговий центр розташовуватиметься у центрі Пустомит – на перетині вулиць Лисневицької, Грушевського та Глинської. Будувати ТЦ під назвою Karl Center почали навесні 2025 року.

Згідно з відкритими даними, його площа становитиме 5,7 тис. м2. Торговий центр матиме два наземні поверхи з комерційними приміщеннями, а також один підземний, де буде парковка. У ньому заплановані різноманітні крамниці, ресторан з терасою тощо.

Будівлю вже звели, наразі на об’єкті тривають допоміжні роботи, зокрема, оздоблення фасаду.

Karl Center будує місцева девелоперська група «Місто Комфорту». Юридична особа ТЦ – ТзОВ «Карл Центр». Згідно з даними платформи YouControl, власниками компанії є львів’яни Аліна Шпур (33,33%) та Іван Саврук (31,67%), а також Ігор Литвин (3,33%) і Петро Кузьмин (31,67%) з Новояворівська.

Саврук та Кузьмин є бенефіціарами згаданої вище будівельної групи компанії «Місто Комфорту». Вони займаються зведенням котеджів та багатоквартирних будинків на території колишнього Пустомитівського району. Петро Кузьмин також є чинним депутатом Пустомитівської міської ради від «Європейської солідарності».

Підприємиця Аліна Шпур є власницею компанії «Смакота» та займається виробництвом напівфабрикатів, кейтерінгом та організацією корпоративного харчування. Бізнес вона веде разом зі своїм чоловіком Олегом Шпуром, віце-президентом львівського приватного футбольного клубу «Рух» та директором міського комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа з футболу «Рух».

ЖК Father від РІЕЛ реалізується у концепції Riel Family Style – із безпечними дворами без авто, сімейними плануваннями та інфраструктурою «все поруч». Такий формат відповідає запиту родин на комфорт і безпеку. Сімейний сегмент традиційно залишається одним із найстабільніших на ринку нерухомості Львова.

Підприємець Олег Шпур в інстаграмі називає себе одним з власників торгового центру у Пустомитах. За його словами, найбільшим орендарем в Karl Center буде супермаркет АТБ, також укладені угоди про оренду з Sinsay, «Львівськими круасанами», мережею аптек «Подорожник» тощо. «Плануємо максимально близько до літа повністю завершити проєкт», – зазначив він.