У Золочеві планують збудувати торгово-житловий комплекс з підземним паркінгом

У центральній частині Золочева планують знести недобудований каркас спортивного комплексу та побудувати на цьому місці житлово-торговий центр на 18,2 тис. м2. Будівництво має стартувати наприкінці року, готовий комплекс має запрацювати за два роки.

Проєкт житлово-торгового комплексу у січні презентувала архітектурно-інжинірингова компанія AVR Development. Згідно з ним, ТЦ з житлом побудують в центрі міста на вул. Бориса Возницького (колишня назва – вул. Лермонтова) на ділянці між економічним ліцеєм, будівлями «Золочівтеплоенерго» та податкової служби. Житлово-торговий центр матиме площу 18,25 тис. м2.

Як повідомили ZAXID.NET в пресовій службі AVR Development, проєкт перебуває на стадії докладної розробки. «Паралельно ведуться перемовини з потенційними орендарями, котрі стануть резидентами цього ТЦ», – розповіли там. Початок будівництва заплановано на другу половину 2026 року, приблизна тривалість – до двох років, додали в пресслужбі.

Вартість інвестицій у зведення житлово-торгового комплексу в AVR Development наразі не повідомляють. За їхніми словами, це стане відомо «після закінчення проектування та вибору генпідрядника будівництва». «У проєкті передбачено простору підземну автостоянку, натомість прилеглі території заплановано максимально озеленити та наповнити комфортними просторами для навколишніх мешканців», – додали в AVR Development.

Візуалізація майбутнього житлово-торгового центру в Золочеві, AVR Development

У Золочівській міській раді редакції повідомили, що у березні 2025 року відділ містобудування та архітектури видав містобудівні умови та обмеження для будівництва «комплексу житлових будинків з приміщеннями громадського призначення та підземною автостоянкою» та «будівництва торгового центру з підземною автостоянкою» на двох земельних ділянках на вул. Бориса Возницького, 3а. Обидві – «зі знесенням існуючих споруд». Отримувачем умов було львівське ТзОВ «АВР Інк».

Місцину, де планують побудувати ТЦ з житлом, місцеві мешканці називають «біржа» або «джунглі». Вона частково захаращена, також на ній розташований металевий каркас недобудованого спортивно-громадського комплексу. Згідно з даними сайту «Золочів.нет», спорткомплекс почали будувати 1990 року, проте за три роки роботи зупинилися через брак коштів. До того часу був зроблений фундамент та змонтований металевий каркас. Від 1994 року споруда стоїть закинутою.

На початку 2000-х років міська рада продала недобуд торговій мережі «Фаворит», а потім він опинився у власності ТзОВ «Компанія з управління активами «Авангардінвестгруп». Улітку 2022 року компанія намагалася продати споруду за 5,7 млн грн, проте скасувала торги за власним бажанням. Відповідно до інформації проєкту «Наші гроші з Денисом Бігусом» та сайту NGL.media, «Фаворит» та «Авангардінвестгруп» входять до орбіти групи «Укрлендфармінг» розшукуваного мільярдера Олега Бахматюка (тут і тут).

Недобудований спорткомплекс, скріншот відео «Золочів.нет»

Згідно з даними платформи YouControl, ТзОВ «АВР Інк» у січні 2022 року викупило недобудовану споруду спортивного комплексу, а у лютому 2025-го взяло в оренду у міської ради Золочева дві земельні ділянки площею 0,32 га і 0,42 га під нею та навколо цього об’єкта. Вартість покупки наразі не розголошують. Водночас в AVR Development повідомили, що недобуд невдозві планують знести. «Цей каркас вже втратив свої технічні якості та морально застарів, тому не підлягає добудові та буде демонтованим», – йдеться в коментарі пресслужби.

Бенефіціарами «АВР Інк» є колишній львівський банкір Андрій Півторак (60%) та власник і керівник AVR Development, а також співвласник львівської будівельної компанії «Кворум» Роман Романець (40%).