Це попередня візуалізація ТЦ, остаточний вигляд фасадів іще узгоджують

На Сихові планують побудувати новий торговий центр на місці закинутого недобуду. Зовнішній вигляд фасадів ТЦ іще узгоджують із архітекторами. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у пʼятницю, 13 лютого.

Йдеться про реконструкцію недобудованого торгового центру на просп. Червоної Калини, 91. Із 2007 року недобуд, готовий на 76%, перебуває у власності ПП «Вікторіс». У липні 2025 року депутати Львівської міської ради відвели ділянку площею 1,2 га в оренду цій компанії на 10 років.

У грудні консалтингова компанія Retail & Development Advisor (RDA), яка є офіційним брокером майбутнього ТРЦ, повідомила, що перших трьох поверхах торгового центру розмістять магазини кафе та ресторани, а також кінотеатр та дитячий розважальний центр. А четвертий та п’ятий поверхи будуть відведені під освітній хаб, медіатеку та коворкінги. Загальна площа ТРЦ становитиме понад 41 тис. м², а орендна – близько 22,5 тис. м².

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев повідомив, що майбутній багатофункційний центр буде називатися «Сихівська вітальня» та стане одним із важливих осередків у мікрорайоні.

«Це місце завжди тут планувалося, тільки під іншу громадську функцію. І зараз воно отримає трансформацію. Тут включено торгівельні і розважальні функції, великий підземний паркінг, але при цьому сформована громадська площа із західної і східної сторони комплексу», – розповів Антон Коломєйцев.

Крім цього, забудовник надав гарантійний лист, що передбачає передачу місту 4 тис. м² нежитлових приміщень під створення комунального освітнього хабу. Також забудовник готовий додатково збудувати для потреб міста аналогічної площі приміщення.

Остаточних архітектурних рішень іще не затвердили, адже тривають консультації щодо вигляду комунальних приміщень.

ПП «Вікторіс» зареєстроване у 1993 році у Львові, його власниками є львівські забудовники Орест Андрусяк і Любомир Борис.