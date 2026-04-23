Засновник фермерського господарства і популярної туристичної локації «Лавандова гора» у місті Перечин Юрій Качур заявив про тиск правоохоронців та голови громади. Сталося це після позову прокуратури про розірвання з підприємцем договору оренди землі через зведення на ній нерухомості та облаштування водойм.

У четвер, 23 квітня, під час брифінгу в Ужгородському пресклубі Юрій Качур розповів, що у приватній власності фермерського господарства є 10 га землі, ще 22 га – в оренді на 49 років. Спір стосується саме орендованої землі.

«У лютому 2026 року на мою дружину відкрили кримінальну справу за ст. 254 ККУ (безгосподарна діяльність) за розриття шару ґрунту і будівництво млина. Справа сформульована так, щоб на нас тиснути. Між цим процесом мені натякають: “Відмовтеся від ділянки, визнайте умови позову, 10 га ми заберемо, а 10 га залиште собі і працюйте далі”. Ми відмовилися. Я не вважаю, що ми зробили порушення. Це справжній тиск за допомогою державних органів влади в особі прокуратури і мера Івана Погоріляка», – зазначив Юрій Качур.

За словами голови Перечинської ОТГ Івана Погоріляка, він відстоює інтереси громади, щоб ділянку не захопили.

«Приватну ділянку площею 10 га, де росте лаванда, ніхто не чіпає – це туристична родзинка громади. Йдеться про 22 га пайової землі, на якій ніхто не може проводити будь-яку діяльність, крім вирощування сільськогосподарської продукції. Згідно з генпланами, які ми виготовляли у 2018, 2024 і 2026 роках, всі ділянки навколо Лавандової гори визначені як житлове будівництво», – розповів посадовець.

Водночас у Закарпатській обласній прокуратурі вважають будівництво млина на орендованій землі класичною схемою земельного рейдерства.

«На державній чи комунальній землі реєструють невелику споруду, після цього її власник намагається отримати землю без аукціону, посилаючись на принцип: чия нерухомість – того і земля. Причому зазвичай таке право надається не тільки під нерухомістю, а поширюється на всю земельну ділянку. На орендованій ділянці у 2025 році зареєстровано об’єкт нерухомості – млин площею 11,7 м2, який нібито збудований ще у 2010 році. Попри невеликі розміри, у правовому полі це повноцінна нерухомість», – зауважили у прокуратурі.

У позові до власниці фермерського господарства Мирослави Качур правоохоронці вимагають знести об’єкт нерухомості, скасувати право власності на нього, зобов’язати орендарку відновити землю та повернути її громаді.

23 березня Перечинський районний суд відмовив у клопотанні прокуратури про накладення арешту на земельну ділянку, водночас заборонивши підприємиці розпоряджатися будівлею млина та використовувати 21,8 га орендованої землі для проведення будівельних та земляних робіт, спрямованих на зміну рельєфу або створення водних об’єктів.