Лавандова гора є відомою туристичною локацією за 20 км від Ужгорода

Ужгородська окружна прокуратура вимагає повернути громаді близько 22 га землі, яку замість вирощування культур частково перетворили на водойми та забудували. Йдеться про Лавандову гору місті Перечин.

Як повідомили у пресслужбі прокуратури в четвер, 16 квітня, паї у Перечині передали в оренду місцевій мешканці для ведення товарного сільського господарства у 2017 році. За матеріалами судового реєстру, відповідачем у справі є власниця фермерського господарства «Лавандова гора» Мирослава Качур.

«Замість вирощування культур, частину землі перетворили на водойми. Без жодних дозволів і проєктів землеустрою там з’явилися два штучні ставки, а ще збудували млин. Загальна площа водойм складає чверть гектара», – розповіли у прокуратурі.

Спеціалісти Держгеокадастру підтвердили, що зведення ставків та млину пошкодили родючий шар ґрунту і майже 0,5 га землі втратили свої сільськогосподарські властивості та більше не придатні для обробітку.

Прокуратура від імені громади вимагає розірвати договір оренди, знести незаконний млин, скасувати право власності на нього та зобов’язати орендарку відновити землю та повернути її громаді. Наразі спірні землі арештовані і не можуть використовуватися не за цільовим призначенням, зокрема для проведення будівельних чи земляних робіт, які змінюють їх вигляд або стан. Справу розглядає Перечинський районний суд.

Додамо, Лавандова гора є відомою туристичною локацією за 20 км від Ужгорода і під час цвітіння збирає туристів із Закарпаття та інших областей. Також під цим брендом виготовляють косметику.

Нещодавно подружжя Мирослави та Юрія Качурів розповіли, що розпочали на Лавандовій горі реалізацію масштабного культурно-освітнього простору «Шари часу», який передбачає створення парку площею 31 га і дозволить приймати туристів упродовж всього року. На території вже провели комунікації та розпочали будівництво укриття на 150 людей.