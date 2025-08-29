Земельну ділянку на Закапатті продали без конкуренції

Державний «Земельний банк» у п’ятницю, 29 серпня, провів аукціон з продажу права тривалої оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 152 га в Ужгородському районі. У торгах узяли участь два споріднені підприємства, що входять до групи компаній мелітопольського забудовника і аграрія Олексія Фокарді, який після окупації російськими військами частини Запорізької області релокував бізнес на Закарпаття. На торгах вони імітували конкуренцію, у підсумку ділянку продали в користування лише на 9 тис. грн дорожче від стартової ціни.

Земля, яку виставили на торги, має 152 га загальної площі, вона розташована на території села Кіблярі за 30 км на схід від Ужгорода. Її призначення – для комерційного агробізнесу, тобто для вирощування та продажу сільськогосподарської продукції. Згідно з умовами, ділянку мають передати в користування на 14 років тому учасникові аукціону, який запропонував найбільшу суму щорічної платні.

152 га аграрної землі поблизу села Кіблярі, зображення «Земельного банку»

У торгах за право орендувати землю взяли участь дві компанії – ТзОВ «Озерна Веселка» та ТзОВ «Лекс Консалтум». Стартова ціна була 360,99 тис. грн без ПДВ. Перша компанія запропонувала 370 тис. грн, друга – 364,7 тис. грн. Під час аукціону учасники не торгувалися, тож у підсумку перемогла «Озерна Веселка». Її пропозиція була лише на 9 тис. більше від початкової ціни. Переможець торгів має сплати ще податок на додану вартість, тож фінальна сума від продажу права оренди може становити 444 тис. грн (річної платні).

«Озерна Веселка» та «Лекс Консалтум» – це споріднені компанії, засновники яких мають стосунок до мелітопольського підприємця Олексія Фокарді, є його родичами або бізнесовими партнерами.

«Озерна Веселка» була заснована на Закарпатті 20 серпня 2025 року, йдеться в профілі компанії на порталі YouControl. Власники порівну – жителька Мелітополя Ірина Фокарді та львівський адвокат Тарас Завада. Ірина Фокарді також є її директоркою.

Закарпатська фірма «Лекс Консалтум» була заснована навесні 2023 року, її власниками є жителі Мелітополя – адвокат Тарас Єсипенко та бізнесмен Іван Жокін. Останній є технічним директором та керівним партнером холдингу Isatex Invest Group. Це згромадження компаній мелітопольського підприємця Олексія Фокарді. Ірина Фокарді з «Озерної Веселки», згідно з даними сайту «Наші гроші», є його дружиною.

Холдинг був заснований 2013 року, головний регіон діяльності – Запорізька область. Згідно з даними їхнього сайту, Isatex Invest Group налічує близько 70 компаній, що працюють у галузях будівництва (житлові проєкти у Запорізькій області та у Дніпрі), виробництва, консалтингу, готельного бізнесу (готель «Воронцовський» на азовському узбережжі), «зеленої» енергетики (Мелітопольська СЕС) та сільського господарства (вирощування гороху, проса, пшениці, ячменю, соняшника, гарбузів, волоських горіхів тощо).

Після окупації частини Запорізької області російськими військами у 2022 році холдинг релокувався на Закарпаття. Наразі найвідомішим їхнім проєктом в області є комплекс «Grand Family Закарпаття», що будується. Це вісім апарт-готелів і шість житлових будинків зі школою, дитячим садком і басейнами на околиці смт. Середнє між Ужгородом і Мукачевим.

Як раніше повідомляв Олексій Фокарді у коментарі «Суспільне Ужгород», наразі левову частку землі та об’єктів холдингу на півдні окупували російські загарбники разом із місцевими колаборантами.

Інший засновник ТзОВ «Озерна Веселка», львівський адвокат Тарас Завада нині активно скуповує аграрну землю на Закарпатті на аукціонах з оренди на платформі «Prozorro. Продажі», він бере участь у торгах через підконтрольні компанії (тут, тут, тут і тут). За останній рік він узяв участь у понад 60 аукціонах на право користування сільськогосподарською землею в цьому регіоні. У більшості торгів спаринг-партнером компаній Тараса Завади є закарпатець Василь Бурин.

Згідно з даними платформи «Опендатабот», Василь Бурин раніше був директором і власником ТзОВ «Все буде добре 2022», нині ж компанією володіє Тарас Завада.