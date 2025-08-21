Червоним кольором позначені спірні ділянки

Західний апеляційний господарський суд повернув Великодобронській сільській раді майже 200 га сільськогосподарських земель, якими незаконно користувалося фермерське господарство «Мукачівське». Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

Йдеться про чотири ділянки загальною площею майже 200 га в урочищі «Давідгазо» в селі Чомонин, що неподалік Мукачева. У 2012 році Чомонинська сільська рада відвела 197,3 га в оренду Аллі Кирилловій на 10 років для ведення фермерського господарства. Однак у 2023 році, тобто після закінчення термінів дії договору, підприємиця незаконно передала ділянки в користування ФГ «Мукачівське». Через це прокуратура звернулась до суду.

У суді представники фермерського господарства проти позову заперечили, зазначивши, що використовують землю за призначенням – вирощують виноград – та сплачують оренду.

Однак суддя Оксана Ремецькі не взяла до уваги ці пояснення та зобов’язала ФГ «Мукачівське» повернути територіальній громаді Великодобронської сільської ради земельні ділянки площею 63 га, 67,3 га, 62,8 га та 4 га і закрила провадження у справі. Це рішення підтвердив Західний апеляційний господарський суд.

ФГ «Мукачівське» зареєстроване у 2018 році й до 2023 року бенефіціаркою компанії була Алла Кириллова. Зараз власником фермерського господарства зазначений Михайло Савинець.