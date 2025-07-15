Землю безпідставно вилучили в НПП Синевир у 2020 році

За позовом Хустської окружної прокуратури суд повернув з комунальної у державну власність 2,6 га землі в межах Національного природного парку «Синевир». Про це повідомляє прокуратура Закарпатської області.

У 2020 році Головне управління Держгеокадастру в Закарпатській області безпідставно вилучило понад 2,6 га землі природно-заповідного фонду, що перебувала в постійному користуванні Нацпарку, із власності держави. Ділянку як сільгоспземлі незаконно передали у власність Синевирської сільської ради.

Позов в інтересах держави в особі міністерства захисту довкілля та Закарпатської ОВА прокуратура подала лише в лютому 2025 року. Прокурори наполягали визнати недійсними видані органами влади та місцевого самоврядування розпорядження і накази, скасувати державну реєстрацію речових прав та повернути землю.

Очікується набрання рішенням законної сили для його реального виконання.

Додамо, що в 2024 році суд ухвалив аналогічне рішення про ще 30 га землі, безпідставно вилученої в нацпарку і переданої Синевирській сільраді.