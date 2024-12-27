Суд визнав недійсними видані органами влади та місцевого самоврядування розпорядження

Господарський суд Закарпатської області задовольнив позов Хустської окружної прокуратури і повернув у державну власність 36,5 га землі природно-заповідного фонду нацпарку «Синевир», яка використовувалася під сільське господарство.

Як повідомили в Офісі генпрокурора 27 грудня, у 2020 році Головне управління Держгеокадастру в Закарпатській області безпідставно вилучило 36,5 га землі нацпарку із власності держави і незаконно передало в комунальну власність Синевирської сільської ради під сільськогосподарське призначення.

«Для усунення цих порушень прокурори у січні 2024 року заявили позов в інтересах держави в особі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Закарпатської обласної військової адміністрації», – інформують у прокуратурі.

Господарський суд Закарпатської області визнав недійсними видані органами влади та місцевого самоврядування розпорядження і накази, скасував реєстрацію ділянки в Державному земельному кадастрі та повернув землю у власність держави.