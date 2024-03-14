Начальника відділу Синевирської сільської ради затримали під час отримання хабара у ресторані Міжгір'я

Закарпатська поліція разом з працівниками СБУ та прокуратури затримала на хабарі начальника відділу Синевирської сільської ради. За 3 тисячі доларів він мав допомогти бізнесмену змінити цільове призначення сільськогосподарських земель для будівництва котеджів.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 14 лютого, посадовець Синевирської сільради запропонував бізнесмену за хабар вирішити питання щодо зміни цільового призначення земель. Це дало б змогу на ділянках, першочергово відведених для селянського господарства, будувати котеджі та займатися туристичним бізнесом.

«Сума коштів, яку необхідно було надати за такі послуги, сягала до 3000 доларів США. Раніше підозрюваний отримав аванс у розмірі 15 тис. грн. Вчора, під час зустрічі із закарпатцем в одному із закладів у Міжгір’ї, одержав і решту суми – 15 тис. грн і 1800 доларів США», – розповіли у прокуратурі.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, службовцю сільради загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. Закарпатцю обиратимуть запобіжний захід, його можуть відсторонити від посади.