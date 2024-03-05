У 2024 році закарпатець встиг одержати хабарів на 123 тис. грн

Правоохоронці затримали лісничого Свалявського лісгоспу, який за хабарі відпускав деревину поза бухгалтерським обліком. За махінації протягом 2024 року він встиг отримати 123 тис. грн.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 5 березня, працівник лісоохорони налагодив схему відпуску громадянам незаконно зрубаних дров поза бухгалтерським обліком. За це вимагав від них хабарі, розмір яких залежав від об’єму та класу деревини.

«Протягом цього року прокурори спільно зі слідчими ДБР задокументували кілька фактів отримання підозрюваним неправомірної вигоди. Йшлося про відпуск ділової деревини під виглядом дров. При цьому фігурант розраховував, що обсяги таких поставок можуть сягати 100 метрів кубічних, що приноситиме йому до 300 тис. грн доходу щомісяця», – розповідають у прокуратурі.

Лісничого затримали на гарячому при передачі йому 88 тис. грн. Загалом у 2024 році він встиг одержати хабарів на 123 тис. грн. Працівнику Свалявського лісгоспу повідомили про підозру за одержання неправомірної вигоди службовою особою у значному розмірі і відправили під варту з можливістю внести заставу.

Лісничому загрожує штраф від 1,5 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.