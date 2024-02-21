До Карпатського лісового офісу входить 36 лісництв у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях

Керівником Карпатського лісового офісу призначили Ігоря Чебана, який раніше очолював Чернівецький обласний лісгосп та працював у Подільському офісі Держпідприємства «Ліси України».

Як повідомили у Карпатському лісовому офісі 21 лютого, окрім призначення нового керівника, замінені директори філій та керівник внутрішньої безпеки, відповідальні за Закарпатську область.

«У попередньої управлінської команди є об’єктивні досягнення, які не можна заперечувати. Уніфікований штат лісових господарств: наприклад, у Брустурянській філії директором скорочено понад 110 «мертвих душ», які виключно отримували зарплату. Значно активізувався процес оформлення речових прав на землю, який до того майже не рухався та створював умови для прихованої приватизації лісового фонду. Водночас, є нагальна потреба більш жорстко протидіяти порушенням та зловживанням», – інформують лісники.

До структури Карпатського лісового офісу, створеного у 2022 році, входить 36 лісництв у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях. Офіс знаходиться в Ужгороді на вулиці Собранецькій, 156.