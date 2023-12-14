Гравій добували з річки Тересва у Тячівському районі

На Закарпатті оголосили підозру колишньому директору Брустурянського лісгоспу у незаконному видобуванні надр із використанням службового становища. За допомогою техніки та працівників лісгоспу він викопав з річки 300 кубометрів гравію і перевіз його на приватну ділянку.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 14 грудня, керівник лісгоспу добував гравій з річки Тересва у Тячівському районі.

«Він доручив підпорядкованим працівникам без дозвільних документів здійснювати роботи за допомогою наявної у лісгоспу техніки. Видобуту піщано-гравійну суміш вивозили на приватну земельну ділянку у с. Усть-Чорна. Відомо, що протягом квітня-травня минулого року унаслідок протиправної діяльності незаконно видобуто близько 300 кубометрів надр. Збитки навколишньому середовищу склали 307 тис. грн», – інформують у прокуратурі.

За незаконне видобування надр із використанням службового становища директору лісгоспу загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.