Наразі в центрі проходять реабілітацію четверо благородних оленів

На території національного природного парку «Синевир» відкрили Реабілітаційний центр парнокопитних. Працівники центру допомагатимуть оленям та косулям, які постраждали від браконьєрства, або через травми втратили можливість самостійно виживати в дикій природі.

Як розповів ZAXID.NET директор нацпарку «Синевир» Микола Дербак 13 листопада, реабілітаційний центр розмістили на близько 3,5 га території урочища «Квасовець» Колочавської громади. Наразі в центрі проходять реабілітацію четверо благородних оленів, який врятували працівники Карпатського національного природного парку та НПП «Залісся».

«Тварин доглядають троє працівників НПП «Синевир» та ветеринарний лікар. Центр може одночасно розмістити до двох десятків парнокопитних, які постраждали від браконьєрства, травм або втратили можливість самостійно виживати в дикій природі. Тут їм надається необхідний догляд і реабілітація з метою повернення до існування у природному середовищі», – зазначив Микола Дербак.

На облаштування Реабілітаційного центру парнокопитних витратили 3,7 млн грн. Проєкт реалізували за гроші НПП «Синевир» та за підтримки благодійного фонду UAnimals, який надав будівельні матеріали для зведення та благоустрою центру.