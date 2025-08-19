На фермі вирощуватимуть бройлерів до 1 млн тушок на рік

Компанія «Закарпатська ряба» оголосила про намір побудувати птахофабрику в Берегівському районі Закарпатської області. Річна потужність – до 1 млн курей-бройлерів. Власник компанії – колишній помічник народного депутата XVIII скликання Валерія Пацкана Роман Фурман, разом зі своїм братом.

Як йдеться в повідомленні про планову діяльність, птахоферму планують побудувати у селі Кам’янське на Берегівщині на території колишньої колгоспної тваринницької ферми. Нині її територія, а це 1,9 га, перебуває у занедбаному стані. План передбачає будівництво п’яти пташників, санітарного пункту, котельні та інших споруд.

Загальна продуктивність птахофабрики становитиме до 1 млн тушок курей-бройлерів на рік.

«Соціально-економічний вплив від діяльності підприємства має позитивний характер. Основними позитивними факторами є можливість поповнення місцевого бюджету, зокрема, сплати за землю, створення робочих місць для населення, яке проживає в межах розташування цього підприємства», – йдеться в описі проєкту.

Згідно з даними YouControl, ТОВ «Закарпатська ряба» було зареєстроване у Кам’янському у квітні 2025 року. Основний вид діяльності – розведення свійської птиці.

Кінцевими власниками є брати Мирон та Роман Фурмани із села Квасово Берегівського району. Вони ведуть на Закарпатті бізнесову та політичну діяльність. Зокрема, родина Фурманів володіє низкою підприємств, що займаються пасажирськими перевезеннями («Виноградівське автотранспортне підприємство 12144», «Велич Бус», «Фурманбус») та сільським господарством (ФГ «Камер-Ір»).

Мирон та Роман Фурмани нині є депутатами Виноградівської міської ради від «Європейської солідарності» (обрані 2020 року). До цього Роман Фурман був депутатом Закарпатської обласної ради від цієї ж партії. Упродовж 2014-2018 року він працював помічником на громадських засадах народного депутата Валерія Пацкана від ЄС (кум Київського міського голови Віталія Кличка). На виборах президента 2019 року Роман Фурман) був офіційним спостерігачем від організації «УДАР Віталія Кличка».