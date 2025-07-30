Першу партію біодизелю українського виробництва відправили до Євросоюзу

Фермерське господарство «Агро Центр» із Самбірського району 25 липня відправило першу партію біодизелю на експорт до ЄС. Це перша компанія в Україні, яка почала продаж «зеленого» пального власного виробництва за кордон.

Біодизель для європейських споживачів виготовили на міні-заводі аграрної родини Кільганів у Новокалинівській громаді Самбірського району. У травні підприємці отримали першу в країні ліцензію на виробництво цього виду пального.

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«Перша автоцистерна з 25 тоннами біодизелю, виготовленого з насіння олійних культур, вирушила до ЄС. Це не просто поставка – це нова сторінка альтернативної енергетики України», – повідомила 26 липня пресова служба міської ради Новокалинова.

Завод родини Кільганів щодня виробляє 25 тонн біодизелю з олійних культур (соя, ріпак). Зазначається, що їхнє фермерське господарство «Агро Центр» має попередню угоду із міжнародною енергетичною компанією Shell, яка зацікавлена в закупівлі до 500 тонн «зеленого» дизелю.

За словами засновника родинного бізнесу Івана Кільгана, вони планують масштабне розширення цього напрямку бізнесу – будівництво великого заводу для біодизелю.

«Ми хочемо будуватися поблизу Самбора у промисловій зоні, біля цукрового заводу. Хочу там переробку ріпаку (на біодизель, – ред.), а у Луках (чинний міні-завод, – ред.) залишити переробку сої. Якщо Бог мені допоможе створити те підприємство на пару тисяч працівників, то я не дарма це життя прожив», – заявив він у коментарі ZAXID.NET.

Іван Кільган повідомив також, що на початку серпня до нього на виробництво мають завітати представники «міжнародних фінансово-промислових груп» із пропозиціями кредитування будівництва нового заводу. Опісля планують оприлюднити подробиці щодо проєкту.

Як писав раніше ZAXID.NET, до родинної групи Кільганів входять кілька аграрних підприємств, зокрема ФГ «Кільгана Івана», «Агро Центр» та «Агротехнології». Вони провадять діяльність у Самбірському районі, зокрема вирощують ріпак, пшеницю та інші культури.

Експериментувати з виготовленням біодизелю з ріпакової олії фермери почали ще 2006 року, проте запустити виробництво вдалось нещодавно.

Іван Кільган раніше був членом політради Аграрної партії України, на останніх місцевих виборах 2020 року балотувався до Львівської обласної ради за списком Народного руху, однак не пройшов.