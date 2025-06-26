15 травня цього року в Україні видали першу ліцензію на виробництво біодизелю

Фермерське господарство з Самбірського району Львівщини отримало першу і наразі єдину в Україні ліцензію на виробництво біодизелю. Її видали у травні 2025 року, пише аграрний сайт Latifundist.

Першу ліцензію на виробництво біодизелю отримало фермерське господарство «Кільгана Івана Степановича», що розташоване у селі Велика Білина на Самбірщині. Воно майже 30 років займається вирощуванням зернових та технічних культур, а також розведенням молочних порід худоби. Експериментувати з виготовленням біодизелю з ріпакової олії фермерське господарство почало ще 2006 року, проте запустити переробку вдалось нещодавно.

«Я надав близько 300 документів, щоб отримати першу в країні ліцензію на виробництво палива. Зробив акт введення в експлуатацію біодизельного заводу від Державної інспекції архітектури та містобудування України, а для цього потрібна оцінка впливу на зовнішнє середовище і ще десятки документів. Тепер в мене є підтвердження, що земля під промисловим виробництвом і всі приміщення відповідають ДСТУ і міжнародним стандартам», – розповів засновник агрогосподарства Іван Кільган.

Сучасне міське житло дедалі частіше проєктують не як окремий будинок, а як частину ширшого простору: з урахуванням пішохідних маршрутів, громадських зон, характеру району. У Львові це помітно на прикладі Big Ben – житлового комплексу від РІЕЛ, який добре вписується в міський ландшафт і пропонує більш цілісний підхід до організації житлового середовища.

За словами фермера, поки що в Україні більше немає підприємств, які мали б ліцензію на виробництво біодизелю. Також в країні досі немає лабораторій, які могли б сертифікувати партії виробленого пального для продажу на експорт за стандартом EN 14214, або для внутрішнього ринку.

Наразі невеликий завод Івана Кільгана виробляє до 24 тонн біопалива щодня, це один бензовоз. Але за рік підприємство планує вийти на потужність у 250 тонн. Дизель виробляють з насіння олійних культур, зокрема, ріпаку. Сировину ФГ вирощує на власних полях, а також купує в інших аграріїв регіону.

Наступна мета – найближчим часом експортувати до ЄС тестову партію біопалива, для цього підприємство пройшло міжнародний аудит.

Іван Кільган (праворуч) на власному біодизельному заводі

Як розповів експерт «Біоенергетичної Асоціації України» Семен Драгнєв, протягом останнього десятиріччя в Україні майже не виготовляли біодизелю. У регіонах було побудовано 14 заводів з загальною продуктивністю близько 300 тис. тонн на рік, на практиці підприємства фактично не експлуатувалися через економічні фактори.

Згідно з даними платформи великих даних VKURSI, ФГ «Кільгана Івана Степановича» засноване 1996 року. Компанія обробляє понад 1 тис. га землі у Самбірському районі, зокрема вирощує ріпак, пшеницю та інші культури. Торік ФГ отримало 73,21 млн грн виручки.

Засновником господарства є місцевий мешканець Іван Кільган, керівником та кінцевим власником є його син Тарас Кільган. До сімейної групи також входять ФГ «Агроцентр» та «Агротехнології».

Іван Кільган раніше був членом політради Аграрної партії України, на останніх місцевих виборах 2020 року балотувався до Львівської обласної ради за списком Народного руху, однак не пройшов.