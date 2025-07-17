На фермі планують отримувати понад 2,8 тонн курячого м'яса на рік

ТзОВ «Аграрна компанія 2004», що входить до групи Vitagro хмельницької бізнесової родини Лабазюків, планує побудувати птахофабрику для вирощування бройлерів. Планована потужність – до 1 млн тушок на рік. Раніше компанії групи займалися здебільшого свинарством та розведенням корів.

Нова птахоферма має розташуватися у селі Лісоводи Хмельницького району. На території 7,6 га планують побудувати сім пташників для одночасного тримання 150 тис. курей м’ясних порід.

«Будівництво птахоферми передбачено на території сільськогосподарського об’єкту тваринницького напрямку (бувшої ферми великої рогатої худоби)», – йдеться в описі проєкту на платформі «ЕкоСистема».

Річна потужність комплексу – близько 960 тис. тушок або 2880 тонн готової продукції. «Аграрна компанія 2004» вже має містобудівні умови на цей проєкт. Згідно з повідомленням підприємства, соціально-економічний вплив від нової птахоферми «очікується позитивний».

«Відбудеться збільшення робочих місць в регіоні із забезпеченням сучасних умов праці, наповнення місцевого бюджету. Виробництво якісного м’яса птиці задовільнить потреби харчової та переробної промисловості регіону, збільшить пропозицію на споживчому ринку у свіжому м’ясі птиці вищого ґатунку», – йдеться в описі проєкту.

Згідно з повідомленням Vitagro, птахівничий напрямок для них «зовсім новий», відмінно від свинарства та утримання ВРХ. Перший пташник було відкрито у тому ж селі Лісоводи, де планується велика птахофабрика.

Торік голова ради директорів Петро Лабазюк повідомляв, що вони «почали будівництво пташників» і мають «першу посадку 75 тис. курей». Як писав тоді профільний сайт Latifundist, у планах Vitagro – наростити поголівʼя курей до мільйона.

Vitagro – група з активами в аграрній, енергетичній, переробній, будівельній і хімічній галузях. Земельний банк становить близько 90 тис. га. Активи розташовані у Хмельницькій (базовий регіон), Рівненській, Волинській, Івано-Франківській та Київській областях. Vitagro займається тваринництвом, садівництвом, відновлювальною енергетикою, виробництвом добрив і комбікормів, будівельних матеріалів тощо.

У лютому холдинг став першим українським постачальником біометану в Європу.

Vitagro належить бізнесовій родині Лабазюків, що тісно пов’язана із політикою. Ключова особа – народний депутат України VII-IX скликань Сергій Лабазюк, нині почесний директор групи. Головою ради директорів та генеральним директором є його рідний брат Петро Лабазюк. Він чинний депутат Хмельницької обласної ради. Дружина парламентаря Віолетта Лабазюк є головою Хмельницької обласної ради.

Як писав моніторинговий рух ЧЕСНО, народний депутат Сергій Лабазюк (фракція «За майбутнє») був фігурантом антикорупційних розслідувань. Під час передвиборчої кампанії у 2019 році займався гречкосійством.

У 2018 році журналісти «Схем» з’ясували, що аграрні фірми Лабазюка отримали близько 60 млн грн держаної допомоги. Такі дотації могли бути отримані завдяки його членству в профільному комітеті Верховної Ради.

У 2023 році НАБУ викрило народного депутата на спробі підкупу тодішніх віцепрем’єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма. На переконання слідства, Сергій Лабазюк хотів отримати для своєї компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 млрд грн. За це пообіцяв винагороду у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду.

На час слідства Вищий антикорупційний суд відправив його у СІЗО, після внесення застави у 40 млн грн нардепа випустили на волю.