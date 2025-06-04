Індустріальний парк ABC Hub розпочнуть будувати у 2025 році

Кабінет Міністрів у середу, 4 червня, схвалив створення на Хмельниччині індустріального парку ABC Hub, де зосередяться компанії з переробної галузі. Парк площею 11 га розпочнуть будувати у першому півріччі 2025 року, а завершать – наприкінці 2028 року. Інвестором є підприємство «Будзалізобетон», яке входить до групи компаній Vitagro. Загальний обсяг інвестицій становить 1,65 млрд грн. Власником «Будзалізобетон» є скандальний депутат від партії «За майбутнє» Сергій Лабазюк, якого підозрюють у хабарництві.

«У межах комплексної політики "Зроблено в Україні" продовжуємо розбудову мережі індустріальних парків. Сьогодні реєструємо ще один такий промисловий майданчик на Хмельниччині. У його планах налагодити переробку агропродукції та створити не менше 350 робочих місць», – сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

На території індустріального парку працюватимуть підприємства з перероблення агросировини, виробництва харчових продуктів, виготовлення упаковки. Крім цього, в ABC Hub облаштують дослідницькі центри, лабораторії, логістичну інфраструктуру, торгівельні об’єкти та склади. На першому етапі будівництва Vitagro інвестує 127 млн грн на підготовчі та земельні роботи, проєктування, підключення до мереж і інфраструктурну підготовку території. Згодом група компаній планує залучити ще приблизно 35 млн доларів.

За проєктними розрахунками, з 350 робочих місць в ABC Hub, приблизно 300 займатимуть спеціалісти виробничих підприємств. Решту вакансій створять для адмінперсоналу. У Vitagro зазначили, що планують встановити рівень заробітної плати на 30–45% вищим за середньорегіональний.

«ABC Hub має стати центром сучасного виробництва та платформою для впровадження інновацій, розвитку місцевих кадрів і створення стабільної економіки в регіоні. Ми прагнемо формувати простір, де екологічна відповідальність поєднується з промисловою ефективністю», – розповів керівник проєктів зовнішнього фінансування групи Vitagro Роман Кантаровський.

Група компаній Vitagro в перші роки роботи індустріального парку очікує, що річний обсяг валового внутрішнього продукту становитиме від 6,9 мільярда гривень у 2027 році до 13,7 мільярда гривень у 2033 році. Місцеві бюджети можуть отримувати щороку понад 13 млн грн доходів.

Додамо, що хмельницька група компаній Vitagro працює з 1998 року й має активи в аграрній, енергетичній, переробній, будівельній та хімічній галузях. Заснована та веде свою діяльність з 1998 року. Група має підприємства у Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській та Київській областях. Загалом у групі є 60 компаній.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, гендиректором групи компаній Vitagro є Петро Лабазюк, який був депутатом Хмельницької облради восьмого скликання. Почесним президентом Vitagro є Сергій Лабазюк – народний депутат від фракції «За майбутнє». Зазначимо, що дружина Сергія Лабазюка Віолета є головою Хмельницької облради.

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року Сергія Лабазюка викрили на спробі дати хабар міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову та очільнику Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. Слідчі вважають, що Сергій Лабазюк у змові з директором приватної компанії запропонував хабар за виділення 1 млрд грн дофінансування робіт, які виконувало підконтрольне їм підприємство. Вищий антикорупційний суд заарештував Лабазюка із заставою у 40 млн грн. Того ж дня за нардепа сплатили заставу.

ZAXID.NET у жовтні 2024 року повідомляв, що компанія «Віннер Інвест Капітал» депутата Сергія Лабазюка побудує у Волочиську індустріальний парк «Ф'юче індастрі хаб». Загальний обсяг інвестицій становить приблизно 1 млрд грн.

Компанія «Будзалізобетон», яка є інвестором ABC Hub, зареєстрована у селищі Богданівці на Хмельниччині й спеціалізується на виробництві металевих виробів. Керівником компанії є Віталій Балишен. Сергій Лабазюк є власником «Будзалізобетон» через АТ «Ю ар ді українські дороги».