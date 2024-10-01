У 2023 році нардепа Лабазюка викрили на спробі підкупу топ-посадовців у сфері відновлення

У місті Волочиськ Хмельницької області з'явиться новий індустріальний парк «Ф'юче індастрі хаб». Ініціатором його створення стала компанія народного депутата Сергія Лабазюка, якого судять за хабарництво.

Як повідомила 1 жовтня пресслужба Міністерства економіки України, загальний обсяг інвестицій у проєкт «Ф'юче індастрі хаб» становить близько 1 млрд грн, з них 113 млн – гроші компанії «Віннер Інвест Капітал», яка і була ініціатором створення індустріального парку на Хмельниччині.

«Проєкт сприятиме створенню 350 робочих місць у таких сферах, як перероблення харчових продуктів, альтернативна енергетика та науково-технічна діяльність. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про його включення до Реєстру індустріальних (промислових) парків 1 жовтня 2024 року», – зазначили у Міністерстві економіки України.

Зауважимо, що включені до реєстру індустріальні парки можуть отримати з державного бюджету до 150 млн грн для забезпечення будівництва необхідної інфраструктури. Гроші надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% кошторисної вартості робіт.

За даними YouControl, єдиним засновником ТОВ «Віннер Інвест Капітал» є АТ «ЗНКІФ "Віннер Капітал”» народного депутата Сергія Лабазюка (групи «За майбутнє»). У листопаді 2023 року нардепа викрили на спробі дати хабар міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову та очільнику Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

За даними слідства, Сергій Лабазюк у змові з директором приватної компанії запропонував топпосадовцям хабар за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, які виконувало підконтрольне їм підприємство. Пропонована сума хабаря мала становити від 3% до 5% від обсягу фінансування. У подальшому зловмисники передали частину цієї суми у розмірі 150 тис. доларів.

Вищий антикорупційний суд 28 листопада 2023 року заарештував Лабазюка із заставою у 40 млн грн, того ж дня заставу внесли і він вийшов з-під варти. У травні 2024 року справу щодо Лабазюка передали до суду.