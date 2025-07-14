Виробництво групи зосереджене на Волині та на Рівненщині

Агропромислова група «Пан Курчак», що займається виробництвом курятини під однойменним брендом, а також розведенням свійської птиці, розширить бізнес у Волинській області. Група має намір побудувати нову птахоферму для утримання батьківського стада, а також збільшити потужності чинної фабрики для дорощення молодняка.

Нову птахоферму від ТзОВ «Агідель», що входить до групи «Пан Курчак», планують побудувати на околиці села Озютичі Володимирського району. На ній передбачені шість пташників для утримання батьківського стада (стадо, потомство яких використовують для одержання яєць або м’яса) та допоміжні споруди. Площа ділянки під майбутній об’єкт становить 7,56 га, йдеться в описі проєкту на платформі «ЕкоСистема».

Згідно з ним, на фермі одночасно утримуватимуть майже 78 тис. голів птиці (близько 69 тис. курей і 8,5 тис. півнів) бройлерної породи Ross 308. Готовим продуктом птахофабрики будуть яйця, які згодом відправлятимуть для вилуплення на інкубатор. Обслуговуватимуть фабрику 16 працівників

Окрім того, «Пан Курчак» планує розширити свою чинну птахоферму у селі Павловичі (за 10 км від майбутньої птахофабрики). На підприємстві займаються дорощуванням курчат ­– з добового до 20-ти тижневого віку. На території добудують ще один пташник, завдяки розширенню потужність ферми зросте до 165,6 тис. голів птиці на рік. Планована кількість працівників – 11 людей.

На фермі одночасно утримуватимуть майже 78 тис. голів птиці породи Ross 308

Агропромислова група «Пан Курчак» – виробник курячого м’яса, також займається вирощуванням свиней. Виробничі потужності зосереджені на Волині та Рівненщині. Продукція випускається під ТМ «Пан Курчак», «Волинь Продукт», «Волинська» та «Українська свинина», групі належать фірмові магазини «М’ясна точка» та супермаркети «Смарті».

Засновник – волинський підприємець і політик, народний депутат України VII-VIII скликань Сергій Мартиняк. Він є почесним консулом Литовської Республіки в Луцьку. Згідно з даними руху «Чесно», під час перебування в парламенті відзначився кнопкодавством (разом із колегами по групі «Воля народу»), часто прогулював засідання, мав конфлікт інтересів через перебування у аграрному комітеті.

Раніше співзасновником групи компаній «Пан Курчак» був бізнес-партнер Сергія Мартиняка – Сергій Горлач. ЗМІ писали про наявність у нього громадянства Білорусі, а також лобіювання ним інтересів білоруського бізнесу в Україні. Після 2022 року частки Горлача у компаніях групи переписали на польські та австрійські фірми.

Як писав «Forbes Україна», «Пан Курчак» потрапив до п’ятірки найбільших експортерів м’яса птиці за 2024 рік. Виторг «Птахокомплекса Губин», що входить до групи, торік зріс на 52%, до 1,5 млрд грн.