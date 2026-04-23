Андрій Парубій був народним депутатом кількох скликань, а також очолював український парламент

У четвер, 23 квітня, Київська міська рада ухвалила рішення про найменування проїзду між Маріїнським парком та будинком №9 на вул. Михайла Грушевського на честь народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. За це проголосували 70 депутатів, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Проїзд розташований біля Верховної Ради. У грудні 2025 року в мобільному застосунку «Київ Цифровий» пройшло опитування серед містян щодо найменування вулиці в Києві на честь Андрія Парубія. Таку ініціативу підтримали 57% опитаних.

Нагадаємо, у квітні 2025 року голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький закликав міську раду Львова перейменувати вулицю Володимира Винниченка, політичну діяльність якого назвав неоднозначною. У листопаді минулого року львівський священник Юстин Бойко запропонував перейменувати вулицю Винниченка на честь Андрія Парубія. Максим Козицький підтримав цю ініціативу.

Тоді член робочої групи з питань декомунізації та деколонізації топоніміки у Львівській міській територіальній громаді військовослужбовець ЗСУ Тарас Радь прокоментував цю ініціативу «Суспільному».

«Українське законодавство передбачає, що має минути не менше ніж п'ять років з дня загибелі людини, щоби назвати її іменем вулицю. Думаю, що ініціатори шукають добрий варіант з перейменування вулиці Винниченка. Безумовно, Андрій заслужив, щоби його вшанували. Але первісна мета, на мою думку, не вшанувати, а перейменувати», – сказав він.

Нагадаємо, Андрій Парубій був вбитий у Львові 30 серпня 2025 року. За інформацією СБУ, підозрюваний у вбивстві Михайло Сцельников діяв на замовлення російських спецслужб. Судовий розгляд у справі про вбивство Андрія Парубія триває.

1 жовтня 2025 року, в День захисників і захисниць, президент Володимир Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Герой України (посмертно).