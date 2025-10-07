У вівторок, 7 жовтня, у Львові відкрили меморіальну таблицю Андрію Парубію. Розмістили її на вул. Єфремова, 48, на будинку, біля якого 30 серпня вбили народного депутата.

Меморіальну таблицю відкрили батько і донька загиблого.

«Вже з 15 років з його поведінки, з його дій, з його життя, я зрозумів, що він син всієї нації. Не тільки мій син. Я йому того ніколи не казав, але розумів, що таке його призначення – бути сином тоді ще поневоленої України», – сказав під час відкриття таблиці батько Андрія Парубія Володимир Парубій.

Таблицю освятили та запалили лампадки. На місці вбивства політика висадили також дерево у його пам’ять.

«Той, хто знав Андрія, завжди має собі в уяві його образ. Людина, яка завжди є усміхнена. Скільки я його пам’ятаю, він завжди намагався когось помирити, залагодити якісь конфлікти. Оцей мир пронизував його сутність. Але при тому всьому, коли мова йшла про Україну, про її захист, він був твердий, непохитний і бездискусійний! Єдине, що ми можемо, – це пам’ятати. І всі ті добрі помисли, мрії, які Андрій мав, впроваджувати в життя», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року на вул. Єфремова у Львові вбивця, який маскувався під кур’єра служби доставки, розстріляв нардепа Андрія Парубія. Підозрюваний здійснив вісім пострілів у політика, внаслідок чого той загинув на місці. За підозрою у вчиненні вбивства затримали завербованого російськими спецслужбами 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова, який у залі суду зізнався у скоєному. 1 жовтня, президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ексголові Верховної Ради, нардепу Андрію Парубію посмертно.