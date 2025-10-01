Андрія Парубія розстріляли на вулиці у Львові 30 серпня 2025 року

У середу, 1 жовтня, президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ексголові Верховної Ради, нардепу Андрію Парубію посмертно. Про це повідомляється на сторінці глави держави у фейсбуці.

«Сьогодні я підписав укази про присвоєння звання Герой України ще чотирьом українцям, на жаль, посмертно: Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку», – сказано у повідомленні.

Володимир Зеленський зазначив, що згадані українці були особливими людьми.

«І вони теж були захисниками – захисниками ідеї України, нашої незалежності. Їхнє життя було неоднаковим, і вони походили з різних частин нашої країни – Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер є уособленням саме такої України, яка зуміла проявити характер і вистояти проти Росії», – додав президент.

За час повномасштабної війни 722 українські воїни отримали звання Героя України, і з них 445 – посмертно.

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року на вул. Єфремова у Львові вбивця, який маскувався під кур’єра служби доставки, розстріляв нардепа Андрія Парубія. Підозрюваний здійснив вісім пострілів у політика, внаслідок чого той загинув на місці. За підозрою у вчиненні вбивства затримали завербованого російськими спецслужбами 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова, який у залі суду зізнався у скоєному.

Петиція про присвоєння Андрію Парубію звання Героя України зібрала понад 25 тис. підписів. Звернення до президента про присвоєння відомому політику найвищого державного звання підтримали Львівська міська та обласна ради.

Дитячого письменника з Харківщини Володимира Вакуленка викрали російські військові та вбили у 2022 році. 17-річного Степана Чубенка російські бойовики затримали у Донецьку у 2014 році та розстріляли за його українську позицію. Кримчанин Геннадій Афанасьєв був політв’язнем Росії, після звільнення з полону пішов воювати та загинув, захищаючи Україну, у 2022 році.