На момент загибелі Геннадію Афанасьєву було 32 роки

На фронті загинув кримчанин, громадський активіст, колишній політв’язень Кремля Геннадій Афанасьєв. Про те, що Афанасьєв загинув, захищаючи Україну, стало відомо 21 грудня. Факт загибелі Афанасьєва підтвердила його дружина Людмила.

«На жаль, це правда», – сказала вона в коментарі проекту «Крим.Реалії».

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз повідомив, що Геннадій Афанасьєв воював у складі 130-го батальйону ТРО 241-ої бригади.

«Афанасьєв Геннадій Сергійович, позивний «Тор». Загинув на Луганщині під Білогорівкою», – сказав Чийгоз.

Водночас мати кримчанина Ольга Афанасьєва написала у Facebook, що командування не повідомляло їй про загибель сина.

32-річний Геннадій Афанасьєв захищав Україну зі зброєю в руках, він пішов у військкомат у перший день повномасштабного російського військового вторгнення в Україну.

Ім’я фотографа та юриста із Сімферополя Геннадія Афанасьєва стало широко відомим після того, як він став фігурантом справи «кримських терористів». 2014 року він виступив проти російської анексії Криму, після чого затримали працівники ФСБ за звинуваченням у підготовці терактів. Разом із ним тоді затримали й інших фігурантів цієї справи. У ній, зокрема, також проходив кримський режисер Олег Сенцов. Міжнародні правозахисні організації назвали цю справу політичною, а її фігурантів – політв’язнями.

Росія видала Україні Афанасьєва в червні 2016 року.