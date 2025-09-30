Ірину Фаріон розстріляли у Львові в липні 2024 року, Андрія Парубія вбили у серпні 2025 року

Львівська облрада звернулася до президента України з проханням присвоїти звання Героя України ексголові Верховної Ради, нардепу Андрію Парубію, а також відомій мовознавиці, професорці Львівської політехніки Ірині Фаріон посмертно. Відповідні звернення депутати ухвалили на засіданні у вівторок, 30 вересня. За проголосували 56 та 55 депутатів відповідно.

Своїм зверненням депутати Львівщини закликали президента Володимира Зеленського вшанувати пам’ять Андрія Парубія та Ірини Фаріон найвищою державною нагородою – присвоїти їм звання Герой України (посмертно) за їхній внесок у розбудову української держави та плідну громадсько-політичну діяльність.

«Андрій Парубій усе своє життя присвятив служінню Українській державі, захисту її незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та демократичного розвитку. У період Революції Гідності він відіграв ключову роль в організації оборони Майдану, забезпеченні безпеки протестувальників та координації дій громадського спротиву. Його мужність, рішучість та лідерство стали символом незламності українського народу», – йдеться у зверненні.

Обласні депутати також зазначили, що діяльність Андрія Парубія була прикладом високої державницької відповідальності та принципової проукраїнської позиції.

«Понад 20 років свого життя Ірина Фаріон системно та послідовно захищала державну мову та ідентичність українського народу, що сприяло укріпленню національної безпеки України та позиції нашої держави як самодостатнього суб’єкта на політичній мапі світу серед інших націй», – зазначається у зверненні щодо Ірини Фаріон.

Депутати пропонують відзначити мовознавицю за її «невтомну ідеологічну боротьбу під час гібридної агресії проти України».

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року на вул. Єфремова у Львові вбивця, який маскувався під кур’єра служби доставки, розстріляв нардепа Андрія Парубія. Підозрюваний здійснив вісім пострілів у політика, внаслідок чого той загинув на місці. За підозрою у вчиненні вбивства затримали завербованого російськими спецслужбами 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова, який у залі суду зізнався у скоєному.

Петиція про присвоєння Андрію Парубію звання Героя України зібрала понад 25 тис. підписів та перебуває на розгляді. Звернення до президента про присвоєння відомому політику найвищого державного звання підтримала також Львівська міська рада.

Ірина Фаріон загинула внаслідок пострілу в голову 19 липня 2024 року біля свого будинку на вул. Масарика у Львові. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 18-річного Вʼячеслава Зінченка в його помешканні у Дніпрі. Зараз він перебуває в СІЗО без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення. Йому інкримінують умисне вбивство людини через виконання нею громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості. Справа розглядається в суді. Петиція про присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України набрала понад 25 тис. голосів у вересні 2024 року.

У лютому 2025 року Львівська ОВА скерувала подання президентові Володимиру Зеленському про присвоєння мовознавиці звання Героя України.