У Львові попрощалися з Андрієм Парубієм

У вівторок, 16 вересня, під час засідання сесії Львівської міськради депутати звернулись до президента України Володимира Зеленського про присвоєння звання Героя України вбитому у Львові нардепу Андрію Парубію.

30 серпня на вул. Єфремова у Львові кілер, який маскувався під кур’єра служби доставки, розстріляв нардепа Андрія Парубія. Підозрюваний здійснив вісім пострілів у політика, який загинув на місці.

За майже 10 днів петиція про присвоєння Андрію Парубію звання Героя України набрала необхідні 25 тис. голосів. Журналісти помітили, що топпартійці «Європейської солідарності» не підписали петицію про звання Героя України для Парубія.

Голова фракції «Європейська солідарність» у Львівській міськраді Петро Адамик під час засідання сесії 16 вересня зачитав звернення до президента про присвоєння Андрію Парубію звання Героя України. Раніше такий заклик висловлював і мер Львова Андрій Садовий у своїх соцмережах.

Андрій Парубій народився 31 січня 1971 року в Шептицькому. У 1990 році став депутатом Львівської обласної ради, а через рік став співзасновником Соціал-національної партії України (СНПУ), перейменованої у 2004 у ВО «Свобода». У 1994-1998 роках був депутатом Львівської міськради, а в 2002 році знову повернувся в ЛОР.

Він був народним депутатом кількох скликань, а у 2014 році, після втечі Віктора Януковича, очолив РНБО. Серед іншого він курував антитерористичну операцію проти сепаратистів на сході України.

14 квітня 2016 року Андрій Парубій став головою Верховної Ради, а в 2019 – народним депутатом від партії «Європейська солідарність». Його вбили 30 серпня 2025 року у Львові.