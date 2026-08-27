Хмельницький апеляційний суд відмовив у задоволенні позову чоловіку з першою групою інвалідності, який вимагав у колишньої дружини 7 тис. грн аліментів щомісяця. Під час розгляду справи зʼясувалося, що подружжя розлучилося після домашнього насильства з боку чоловіка, а також, що позивач має дохід від здачі в оренду земельної ділянки.

Як йдеться у постанові суду, минулого року Віорел Жалбе розлучився з дружиною після 27 років шлюбу. Наразі він отримує 2361 грн соціальної допомоги як людина з першою групою інвалідності, встановленої у 2020 році довічно. За його словами, цих грошей недостатньо для покриття витрат на житлово-побутові потреби, харчування та лікування, тому звернувся до суду з вимогою стягувати з колишньої дружини 7 тис. грн аліментів щомісяця.

Городоцький районний суд Хмельницької області відмовив чоловікові у задоволенні позову, оскільки він не довів потреби в матеріальній допомозі та не підтвердив, що його колишня дружина має можливість її надавати. Також суд врахував поведінку Віорела Жалбе у сімейних відносинах.

Колишня дружина розповіла, що після встановлення чоловікові інвалідності вона доглядала за ним та допомагала проходити реабілітацію. За її словами, згодом він створив нестерпні умови для проживання сім'ї, ображав, погрожував і залякував її та матір, а згодом почав застосовувати фізичне насильство.

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Останньою краплею, за словами жінки, стало побиття її матері деревʼяною палицею. За це чоловіка засудили. Після цього жінка вирішила розлучитися та попросила його залишити будинок матері, де вони проживали. Віорел Жалбе переїхав до свого батька.

Ексдружина повідомила суду, що сама не працює, оскільки раніше доглядала за чоловіком, а зараз доглядає за літньою матірʼю, яка має онкологічне захворювання та потребує допомоги й лікування. Її єдиним доходом є гроші від оренди успадкованого земельного паю.

Водночас суд встановив, що позивач, крім соціальної допомоги, також отримує дохід від передачі в оренду земельної ділянки.

Суддя Хмельницького апеляційного суду Інна Пʼєнта залишила скаргу без задоволення.