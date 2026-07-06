Лелеку застрелили в селі Іванківці Кам’янець-Подільського району

У селі Іванківці Кам’янець-Подільського району місцевий житель застрелив лелеку, залишивши гніздо з пташенятами без матері. Очевидцем події став 73-річний односелець, який повідомив про це поліції. Однак згодом пенсіонера оштрафували на 850 грн за нібито неправдивий виклик патрульних. Після розголосу в соцмережах правоохоронці все ж відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Про випадок у пʼятницю, 3 липня, повідомила керівниця громадської організації із захисту тварин «Врятуй життя» Олена Голубнича. За її словами, напередодні мешканець села Іванківці Новоушицької громади звернувся до поліції після того, як його односелець застрелив лелеку.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За словами зоозахисниці, після приїзду правоохоронців тіло птаха не вилучили, а заявнику винесли постанову про завідомо неправдивий виклик та оштрафували на 850 грн.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Тепер люди, які хоч трішки почали виявляти свідому позицію, повідомляти про злочини над тваринами, будуть просто боятися це робити! Бо це великі гроші для людини з пенсією в 3 тис. грн», – написала Олена Голубнича.

Зоозахисниця також опублікувала фото квитанції зі штрафом:

Клікніть на фото для збільшення

Речниця Камʼянець-Подільського райуправління поліції Наталія Вінцарська підтвердила ZAXID.NET, що правоохоронці отримали виклик про вбивство птаха і зазначила, що огляд місця події провели за участю ветеринара. За фактом жорстокого поводження з тваринами слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 299 КК України. Наразі триває досудове розслідування.

Водночас у пресслужбі патрульної поліції Камʼянець-Подільського району повідомили ZAXID.NET, що не можуть коментувати обставини притягнення заявника до адміністративної відповідальності, оскільки триває кримінальне провадження.