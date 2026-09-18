Подія об’єднає відомих імпортерів, провідних дистриб'юторів, локальних виробників та поціновувачів вишуканого відпочинку

З п’ятниці по неділю, 25–27 вересня, на подвір’ї Львівського палацу мистецтв, що на вул. Коперника,17, відбудеться традиційне Свято сиру і вина. Подія об’єднає відомих імпортерів, провідних дистриб'юторів, локальних виробників та поціновувачів вишуканого відпочинку. Цьогоріч на фестивалі презентують «Ветеранське вино», частину грошей від продажу якого передадуть на підтримку центру Unbroken.

Свято сиру і вина – масштабний простір смаку, де поряд зі світовими винними та сирними брендами гідно представлений український крафт.

«Свято Сиру і Вина давно переросло формат просто ярмарку вихідного дня, – зазначає організатор фестивалю Андрій Сидор. – Сьогодні це велика платформа, де глобальний винний світ зустрічається з українським локальним продуктом, а культура споживання нерозривно пов'язана з соціальною відповідальністю. Ми збираємо разом найкращих дистриб’юторів, сироварів, сомельє та наших гостей не лише заради естетики й смаку, а й задля підтримки тих, завдяки кому такі події можливі – наших захисників та ветеранів».

Торік на Святі сиру і вина ветерани з реабілітаційного центру Unbroken чавили виноград на великій фестивальній давильні. Це була важлива спільна справа, яка цьогоріч отримала своє продовження: разом із львівською виноробнею Axis Wine відбудеться презентація цього особливого релізу – «Ветеранське вино». Частину грошей з продажу кожної пляшки організатори передадуть на підтримку центру Unbroken.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Ключові акценти програми Свята Сиру та Вина у Львові 25-27 вересня:

великий гастрономічний ярмарок – багата палітра вин від провідних дистриб'юторів та українських виноробів, добірна світова класика й локальні сири, міцні напої, м'ясні делікатеси та авторські соуси;

експертні та благодійні дегустації – розбір теруарів «Винної Карти Патріота» з авторкою проєкту Анною-Євгенією Янченко, знайомство з відродженими рідкісними сортами Закарпаття від дослідниці Ольги Тоічкіної та презентація вцілілих вин від Axis Wine;

закрита дегустація вцілілих вин Axis Wine – відбудеться вона у пʼятницю, 25 вересня, о 18:00. Гості матимуть змогу скуштувати унікальні зразки – вина, які дивом вціліли після того, як ворожі обстріли зруйнували їхнє виробництво. Квитки на цю ексклюзивну дегустацію можна придбати за посиланням;

дегустації «На ногах» – легкий та неформальний експрес-формат знайомства з винами прямо на локації фестивалю під кураторством володаря титулу «Кращий Сомельє України 2026» Богдана Павлюха;

мистецтво та музика – створення картин вином наживо, атмосферні арт-зони, а також вечірні виступи гуртів Twin Souls, Midnight Colours і ВІА «Квартирник».

Організатори продовжують традицію свята: кожен гість разом із вхідним квитком отримує у подарунок фірмовий скляний дегустаційний келих. А у тарифі Grand Reserve Pass закладені триденний вхід на фестиваль, пляшка «Ветеранського вина», колекційний келих та зручний шнурок-тримач.

Графік роботи Святасиру та вина:

п’ятниця, 25 вересня: 16:00 – 22:00;

субота–неділя, 26-27 вересня: 12:00 – 22:00.

Квитки можна придбати онлайн.