ВР провалила підвищення штрафів за перевищення швидкості: як голосували нардепи з Львівщини
Депутатам забракло всього 1 голосу
У середу, 16 вересня, депутати Верховної Ради провалили голосування за законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості (№15348). Взяття законопроєкту за основу підтримали 225 нардепів, забракло всього 1 голосу. Рішення про направлення на повторне перше читання підтримав лише 221 депутат. ВР також не підтримала взяття за основу й альтернативного законопроєкту №15348-1.
Законопроєкт №15348 передбачав доповнити КУпАП новою статтею 1226 , якою визначатимуться виключно порушення, пов’язані із перевищенням встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів.
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У цій статті пропонували визначити таку градацію за перевищення швидкості:
- більш як на 20 км/год – штраф 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
- більш як на 40 км/год – штраф 2040 грн (120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
- більш як на 60 км/год – штраф 2720 грн (160 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
- більш як на 80 км/год – штраф 3400 грн (200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
- перевищення, передбачені у частинах третій або четвертій цієї статті, вчинені особою, яка п’ять та більше разів протягом року піддавалася адміністративному стягненню за вчинення будь-якого порушення, передбаченого частинами третьою або четвертою цієї статті, – 17000 грн (1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що, за даними Нацполіції, лише протягом січня–травня 2026 року перевищення швидкості стало причиною майже 54% випадків смертей на дорогах, а також майже 43% усіх випадків травмування.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Надмірна швидкість була основною причиною смертності та травмування внаслідок ДТП, як до, так і з початку повномасштабного вторгнення. За попередні 3 роки (з 2023 року до 2025 року) загальна кількість загиблих в ДТП сягнула 9 504 людей. Щорічно надмірна швидкість ставала причиною смерті у більш ніж половині випадків від усіх ДТП. Таким чином, щонайменше кожна друга смерть на дорозі стається внаслідок надмірної швидкості», – наведено у пояснювальні записці.
Нардеп Ярослав Железняк пише, що ВР також не підтримала взяття за основу й альтернативного законопроєкту №15348-1 – за нього проголосували лише 199 нардепів. Він передбачав, зокрема, скасування «порога безкарності» у 20 км/год. Законопроєктом пропонували встановити відповідальність за перевищення швидкості більше ніж на 10 км/год.
Як голосували фракції за взяття законопроєкту №15348 за основу:
- у фракції «Слуга народу» за – 152, проти – 0, утрималися – 2, не голосували – 41, відсутні – 33;
- у фракції «Європейської солідарності» за: – 14, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1, відсутні – 11;
- у фракції ВО «Батьківщина» за – 0, проти – 0, утрималися – 10, не голосували – 4, відсутні – 10;
- у депутатській групі «Платформа за життя та мир» за – 15, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 2, відсутні – 4;
- у фракції партії «Голос» за – 13, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1, відсутні – 5;
- у депутатській групі «Довіра» за – 13, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 3, відсутні – 3;
- у депутатській групі «Відновлення України» за – 4, проти – 0, утрималися – 1, не голосували – 3, відсутні – 9;
- у депутатській групі «Партія "За майбутнє"» за – 7, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 2, відсутні – 9.
- серед позафракційних за – 7, проти – 0, утрималися – 1, не голосували – 5, відсутні – 6.
Як голосували народні депутати з Львівщини за взяття законопроєкту №15348 за основу:
«Слуга народу»:
- Мар'ян Заблоцький (не голосував);
- Андрій Герус (за);
- Святослав Юраш (відсутній);
- Євген Петруняк (не голосував);
- Ростислав Тістик (за);
- Олена Копанчук (за);
- Василь Мокан (відсутній);
- Юрій Камельчук (за).
«Європейська солідарність»:
- Софія Федина (за);
- Олег Синютка (відсутній);
- Микола Величкович (відсутній);
- Микола Княжицький (за)
- Михайло Бондар (за);
- Андрій Лопушанський (за);
- Володимир В'ятрович (за).
«Голос»:
- Ярослав Юрчишин (за);
- Роман Лозинський (за);
- Наталія Піпа (відсутня);
- Галина Васильченко (за).
Інші:
- Михайло Цимбалюк з партії «Батьківщина» (утримався);
- Сергій Власенко з партії «Батьківщина» (відсутній);
- Валерій Дубіль з партії «Батьківщина» (відсутній);
- Олена Кондратюк, позафракційна (за);
- Ярослав Дубневич з партії «За майбутнє» (відсутній);
- Тарас Батенко з партії «За майбутнє» (за);
- Павло Бакунець з депутатської групи «Довіра» (за);
- Андрій Кіт з депутатської групи «Довіра» (не голосував);
- Наталія Приходько з депутатської групи «Відновлення України» (відсутня).
Повний поіменний список, як голосували депутати, можна переглянути за посиланням.