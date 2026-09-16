ВР також не підтримала взяття за основу й альтернативного законопроєкту

У середу, 16 вересня, депутати Верховної Ради провалили голосування за законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості (№15348). Взяття законопроєкту за основу підтримали 225 нардепів, забракло всього 1 голосу. Рішення про направлення на повторне перше читання підтримав лише 221 депутат. ВР також не підтримала взяття за основу й альтернативного законопроєкту №15348-1.

Законопроєкт №15348 передбачав доповнити КУпАП новою статтею 1226 , якою визначатимуться виключно порушення, пов’язані із перевищенням встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів.

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У цій статті пропонували визначити таку градацію за перевищення швидкості:

більш як на 20 км/год – штраф 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); більш як на 40 км/год – штраф 2040 грн (120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); більш як на 60 км/год – штраф 2720 грн (160 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); більш як на 80 км/год – штраф 3400 грн (200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); перевищення, передбачені у частинах третій або четвертій цієї статті, вчинені особою, яка п’ять та більше разів протягом року піддавалася адміністративному стягненню за вчинення будь-якого порушення, передбаченого частинами третьою або четвертою цієї статті, – 17000 грн (1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що, за даними Нацполіції, лише протягом січня–травня 2026 року перевищення швидкості стало причиною майже 54% випадків смертей на дорогах, а також майже 43% усіх випадків травмування.

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«Надмірна швидкість була основною причиною смертності та травмування внаслідок ДТП, як до, так і з початку повномасштабного вторгнення. За попередні 3 роки (з 2023 року до 2025 року) загальна кількість загиблих в ДТП сягнула 9 504 людей. Щорічно надмірна швидкість ставала причиною смерті у більш ніж половині випадків від усіх ДТП. Таким чином, щонайменше кожна друга смерть на дорозі стається внаслідок надмірної швидкості», – наведено у пояснювальні записці.

Нардеп Ярослав Железняк пише, що ВР також не підтримала взяття за основу й альтернативного законопроєкту №15348-1 – за нього проголосували лише 199 нардепів. Він передбачав, зокрема, скасування «порога безкарності» у 20 км/год. Законопроєктом пропонували встановити відповідальність за перевищення швидкості більше ніж на 10 км/год.

Як голосували фракції за взяття законопроєкту №15348 за основу:

у фракції «Слуга народу» за – 152, проти – 0, утрималися – 2, не голосували – 41, відсутні – 33;

у фракції «Європейської солідарності» за: – 14, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1, відсутні – 11;

у фракції ВО «Батьківщина» за – 0, проти – 0, утрималися – 10, не голосували – 4, відсутні – 10;

у депутатській групі «Платформа за життя та мир» за – 15, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 2, відсутні – 4;

у фракції партії «Голос» за – 13, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1, відсутні – 5;

у депутатській групі «Довіра» за – 13, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 3, відсутні – 3;

у депутатській групі «Відновлення України» за – 4, проти – 0, утрималися – 1, не голосували – 3, відсутні – 9;

у депутатській групі «Партія "За майбутнє"» за – 7, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 2, відсутні – 9.

серед позафракційних за – 7, проти – 0, утрималися – 1, не голосували – 5, відсутні – 6.

Як голосували народні депутати з Львівщини за взяття законопроєкту №15348 за основу:

«Слуга народу»:

Мар'ян Заблоцький (не голосував);

Андрій Герус (за);

Святослав Юраш (відсутній);

Євген Петруняк (не голосував);

Ростислав Тістик (за);

Олена Копанчук (за);

Василь Мокан (відсутній);

Юрій Камельчук (за).

«Європейська солідарність»:

Софія Федина (за);

Олег Синютка (відсутній);

Микола Величкович (відсутній);

Микола Княжицький (за)

Михайло Бондар (за);

Андрій Лопушанський (за);

Володимир В'ятрович (за).

«Голос»:

Ярослав Юрчишин (за);

Роман Лозинський (за);

Наталія Піпа (відсутня);

Галина Васильченко (за).

Інші:

Михайло Цимбалюк з партії «Батьківщина» (утримався);

Сергій Власенко з партії «Батьківщина» (відсутній);

Валерій Дубіль з партії «Батьківщина» (відсутній);

Олена Кондратюк, позафракційна (за);

Ярослав Дубневич з партії «За майбутнє» (відсутній);

Тарас Батенко з партії «За майбутнє» (за);

Павло Бакунець з депутатської групи «Довіра» (за);

Андрій Кіт з депутатської групи «Довіра» (не голосував);

Наталія Приходько з депутатської групи «Відновлення України» (відсутня).

Повний поіменний список, як голосували депутати, можна переглянути за посиланням.