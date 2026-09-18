Зрадника затримали наприкінці вересня 2025 року

Хмельницький міськрайонний суд визнав винним у державній зраді 43-річного Миколу Сухотеплого. Чоловік координував російські атаки по військових об’єктах на території області. За скоєне йому призначили 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку від 15 вересня, у травні 2025 року обвинувачений почав спілкуватися в телеграмі із представником російської ФСБ і погодився збирати інформацію для ворога. За даними слідства, він отримав від куратора завдання сфотографувати об’єкт військової інфраструктури.

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Спочатку Микола Сухотеплий надіслав інформацію з геолокаційними мітками, а пізніше – фото замовленого об’єкта. На початку вересня туди влучили російські ракети та БпЛА. Після атаки чоловік на прохання куратора зафіксував наслідки.

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Також упродовж травня–вересня 2025 року обвинувачений неодноразово фотографував військові об’єкти у Хмельницькому, ставив мітки на гугл-картах і надсилав отримані дані представнику ФСБ. За виконання окремих завдань чоловік отримував на криптогаманець по 100 доларів.

Правоохоронці затримали зрадника наприкінці вересня 2025 року під час виконання чергового завдання – він фотографував парковку поблизу управління СБУ.

У суді обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Він заявив, що шкодує про вчинене, засуджує свою поведінку та готовий нести відповідальність. Пояснив, що погодився співпрацювати з ворогом через скрутне матеріальне становище.

Суддя Сергій Марцинкевич визнав Миколу Сухотеплого винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.