Хмельницький міськрайонний суд визнав винною у державній зраді матір шести дітей Альону Ковальчук. Жінка фотографувала пересування техніки поблизу військової частини й передавала інформацію російській спецслужбі. За скоєне їй призначили 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку від 17 серпня, у березні 2025 року Альона Ковальчук через телеграм налагодила зв’язок із представником ФСБ, який запропонував їй за гроші збирати та передавати інформацію військового характеру.

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Для виконання завдань жінка встановила на телефон застосунок Timemark, який додає до фото та відео дату, час і GPS-координати. З його допомогою вона фіксувала обʼєкти, інформація про які була необхідна ворогу.

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Зокрема, 31 березня 2025 року Ковальчук сфотографувала та зняла на відео ворота військової частини у Старокостянтинові, сховище військової техніки, пункт заправки, місце харчування військовослужбовців та вантажівку з майном міжнародної допомоги. Ці матеріали вона передала російському спецслужбісту через телеграм.

За надіслані матеріали жінка отримала 30 USDT. Надалі вона продовжила передавати інформацію про військовий об’єкт та техніку. Зокрема, 1 квітня надіслала фото п’яти вантажівок із військовим майном, а 3 та 4 квітня – фото і відео автомобілів ЗСУ із зенітними кулеметними установками. За це отримувала від 25 до 55 USDT за кожне завдання.

У суді Альона Ковальчук визнала свою провину, але відмовилася давати свідчення.

Суддя Володимир Навроцький визнав Альону Ковальчук винною за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.