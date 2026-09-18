«Нова пошта» призупинятиме роботу своїх об’єктів під час повітряних тривог

«Нова пошта» призупинятиме роботу своїх об’єктів під час повітряних тривог. Компанія також запроваджує власну систему моніторингу, щоб підвищити безпеку працівників і клієнтів. Про це у п’ятницю, 18 вересня, повідомила компанія у коментарі «Інтерфакс-Україна».

У компанії зазначили, що безпека людей є головним пріоритетом. Після оголошення повітряної тривоги всі операційні процеси припинятимуть, а працівники переходитимуть до найближчих укриттів.

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«Життя та безпека людей для нас – абсолютний пріоритет. У разі оголошення повітряної тривоги, незалежно від типу загрози, діє чіткий і непорушний алгоритм: усі робочі процеси негайно зупиняються, а працівники переходять до найближчого укриття», – повідомили у «Новій пошті».

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Щоб вимушені зупинки якомога менше впливали на швидкість доставки, компанія планує завчасно перерозподіляти навантаження та коригувати роботу логістики. Зокрема, «Нова пошта» залучатиме додатковий персонал, розподілятиме навантаження між різними об’єктами та змінюватиме логістичні маршрути. Також компанія використовуватиме додаткові операційні вікна завдяки скороченню комендантської години.

Крім того, компанія поступово переходить на децентралізовану модель фулфілменту. Вона передбачає розподіл операцій та запасів товарів між значною кількістю майданчиків у різних регіонах країни. Такий підхід має зменшити залежність від великих логістичних центрів і допомогти зберігати безперервність роботи сервісу.

У пресслужбі наголосили, що перехід на нову модель не матиме визначеної кінцевої дати, оскільки систему постійно адаптують до безпекової ситуації та потреб бізнесу й клієнтів. Водночас з міркувань безпеки компанія не розкриває розташування нових об’єктів, обсяги товарних запасів та резервні логістичні маршрути.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 17 вересня затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів під час повітряних тривог. Відповідно до них, порядок роботи залежатиме від рівня загрози. За «жовтого» рівня поїзди курсуватимуть за графіком, а пасажири зможуть сідати та виходити з вагонів. У разі «червоного» рівня посадку та відправлення поїздів призупинятимуть, а пасажирів скеровуватимуть до укриттів.