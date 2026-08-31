Наслідки атаки на поштовий термінал на Одещині

У понеділок, 31 серпня, російські окупанти атакували термінал компанії «Нова пошта», розташований на Одещині. Внаслідок удару виникла пожежа, частина будівлі знищена.

Про атаку на термінал повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, рятувальники оперативно ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок влучання.

На відео, поширеному пресслужбою ДСНС, видно, що частина будівлі термінала знищена вогнем.

Інформація про постраждалих внаслідок атаки на поштовий термінал не надходила. На місці події працюють рятувальники та правоохоронці.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

На момент публікації у пресслужбі «Нової пошти» не коментували атаку.

Зазначимо, російські окупанти суттєво активізували удари по цивільних складах, приміщеннях компаній та пошти. Так, 28 серпня росіяни атакували склади «Нової пошти» на Київщині й Сумщині, а також «Епіцентр» у Запоріжжі.

До того, 27 серпня, окупанти атакували «Епіцентр» у Харкові, там зайнялася пожежа, є загиблий та постраждалі. Для атаки окупанти використали реактивний дрон з вбудованою відеокамерою.