Наслідки атаки на торговельний центр у Запоріжжі

Внаслідок російських атак, здійснених по Україні 28 серпня, знищений склад логістичної компанії «Нова пошта» на Київщині, а також загорівся гіпермаркет «Епіцентр» у Запоріжжі. Про це повідомила місцева влада Київської та Запорізької областей.

Росіяни атакували Київщину у ніч на 28 серпня. Під ударом опинилися складські приміщення «Нової пошти», а також виробництво у селі Святопетрівське, повідомив голова села Білогородка Антон Овсієнко.

На місці удару зайнялася пожежа, там працюють рятувальники та правоохоронці. Інформації про загиблих чи постраждалих на момент публікації не надходила.

Антон Овсієнко додав, що росіяни активно застосовують тактику повторних ударів, через що влада закликає мешканців не наближатися до місця ударів.

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«Майже за годину після першого влучання, вже під час ліквідації пожежі, по цій локації було завдано ще два удари. Рятувальники встигли відійти у безпечніше місце», – повідомив сільський голова.

Доповнено о 10:53. У пресслужбі «Нової пошти» підтвердили атаку на їхні сортувальні центри у Київській та Сумській областях. Ніхто зі співробітників не постраждав.

«Ворог скинув чотири КАБи на наш термінал в Сумах, пошкодивши також три вантажівки. На Київщині ворожий дрон знищив сортувальне депо», – повідомили у пресслужбі компанії.

Крім того, вранці 28 серпня росіяни завдали удару по гіпермаркету «Епіцентр» у Запоріжжі, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Внаслідок атаки будівля ТЦ пошкоджена, там зайнялася пожежа.

«Виникла пожежа, площею близько 2000 квадратних метрів. Поранень дістали чотири людини», – повідомив Федоров.

Нагадаємо, напередодні, 27 серпня, росіяни атакували «Епіцентр» у Харкові, там зайнялася пожежа. Для атаки окупанти використали реактивний дрон з вбудованою відеокамерою.