Росіяни атакували ТЦ реактивним дроном «Герань-4»

У четвер, 27 серпня, російські окупанти атакували дроном торгівельний центр у Харкові. Внаслідок удару загинув чоловік, ще четверо отримали поранення, повідомив міський голова Ігор Терехов.

За даними посадовця, росіяни вдарили бойовим дроном по місту близько 12:00 27 серпня. Начальник управління Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко повідомив у коментарі «Суспільне Харків», що місто атакував реактивний БпЛА «Герань-4», обладнаний відеокамерою.

Під удар потрапив торгівельний центр в Основ'янському районі. Який саме ТЦ потрапив під атаку, місцева влада не уточнила. Втім, на фото, оприлюднених ДСНС та прокуратурою, видно фасад гіпермаркету «Епіцентр».

Внаслідок атаки загинув 40-річний чоловік. За даними директора Центру екстреної меддопомоги Харкова Віктора Забашти у коментарі «Суспільному», чоловік помер у кареті швидкої допомоги.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки постраждали четверо людей.

Доповнено о 15:38. У пресслужбі ДСНС повідомили, що кількість постраждалих внаслідок атаки на «Епіцентр» зросла до пʼятьох людей.

На місці події працюють рятувальники та правоохоронців. Триває ліквідація наслідків російського удару.