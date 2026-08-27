На Одещині пошкоджений навчальний заклад

У ніч на четвер, 27 серпня, російські війська атакували Україну балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Під ударом опинилися, зокрема, Київ, Харків, Запоріжжя та Одеса. Про атаку та її наслідки повідомили Повітряні сили ЗСУ, а також місцеві військові адміністрації.

Наслідки атаки на Київ

Вночі у напрямку столиці росіяни запускали балістичні ракети та реактивні безпілотники. За даними Київської міської військової адміністрації, уламки впали у дворі житлового будинку в Подільському районі. Ще одне падіння уламків зафіксували на території навчального закладу у Шевченківському районі.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Інформацію про масштаб пошкоджень та можливих постраждалих уточнюють.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У Бориспільському районі Київської області внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень. Також пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі та по одному приватному будинку у Броварському та Вишгородському районах.

У Харкові дрон влучив у багатоповерхівку

У Харкові російський безпілотник влучив у балкон на четвертому поверсі багатоповерхового будинку в Індустріальному районі. Медики надали допомогу 30-річному чоловікові, який пережив гостру реакцію на стрес.

Поранені у Запоріжжі

У Запоріжжі внаслідок нічної атаки постраждали щонайменше троє людей – двоє чоловіків і жінка. У місті пошкоджені автомобіль та кілька будівель.

За даними місцевої влади, загалом протягом доби внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район постраждали семеро людей. Серед них – троє дітей.

Одеса була під атакою майже всю ніч

Одеса перебувала під російською атакою протягом значної частини ночі та ранку 27 серпня. За даними місцевої влади, через удари пошкоджені інфраструктурний об'єкт, навчальний заклад та багатоповерховий житловий будинок.

Станом на момент повідомлення інформації про постраждалих в Одесі не було.

Нагадаємо, 26 серпня агентство Bloomberg писало, що Росія може готуватися до нового посилення ударів по Україні на тлі фактичного застою у переговорах про припинення війни. Москва також дедалі частіше розглядає українські удари як дії країн НАТО. У Кремлі пов'язують це з військовою підтримкою України, зокрема постачанням західного озброєння та передачею розвідувальної інформації.