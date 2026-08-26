Путін робить ставку на масоване застосування балістичних ракет проти України

Росія може готуватися до нового посилення ударів по Україні на тлі фактичного застою у переговорах про припинення війни. У Москві дедалі більше схиляються до продовження військової кампанії замість дипломатичного врегулювання. Про це у середу, 26 серпня, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

За даними видання, Москва розглядає можливість збільшити інтенсивність застосування балістичних ракет проти України. Серед потенційних цілей називають Київ, зокрема центральні райони столиці, а також об'єкти критичної інфраструктури в інших містах.

Співрозмовники Bloomberg стверджують, що переговорний процес фактично зайшов у глухий кут, а сторони повернулися до попередніх позицій. У Кремлі водночас не очікують, що санкції проти Росії або удари України по нафтопереробних підприємствах та логістичних об'єктах змусять російського диктатора Владіміра Путіна відмовитися від продовження війни.

Москва також дедалі частіше розглядає українські удари як дії країн НАТО. У Кремлі пов'язують це з військовою підтримкою України, зокрема постачанням західного озброєння та передачею розвідувальної інформації.

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Чому переговори зайшли в глухий кут

Зусилля США щодо досягнення домовленості про припинення війни наразі не дали очікуваного результату. За інформацією Bloomberg, переговорний процес суттєво сповільнився, зокрема через зосередження адміністрації Дональда Трампа на конфлікті з Іраном.

У Москві також відмовилися від попередніх очікувань щодо можливих домовленостей між Путіним і Трампом після їхньої зустрічі на Алясці. Однією з головних перепон залишається територіальне питання. Росія наполягає на передачі їй частини Донецької області та розраховує, що Вашингтон тиснутиме на Київ у цьому питанні. Україна не погоджується на такі вимоги.

За словами інших співрозмовників видання, близьких до російського керівництва, відсутність дипломатичного прогресу залишає Москві небагато варіантів, окрім подальшого посилення бойових дій для досягнення заявлених цілей.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 23 серпня заявив, що Україна має інформацію про близько 600–630 балістичних ракет, які можуть перебувати в запасах російської армії. За його словами, Путін робить ставку на масоване застосування балістичних ракет проти України.

Зеленський також зазначив, що Росія здатна виготовляти приблизно 100 балістичних ракет щомісяця, що потенційно дозволяє їй виробляти до 1300 таких ракет на рік.