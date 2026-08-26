Росія використовує компоненти з різних країн

Росія продовжує використовувати іноземні компоненти та матеріали під час виробництва балістичних ракет. В Офісі президента України у середу, 26 серпня, показали, які саме комплектувальні виявляють у російських засобах ураження, зокрема в ракетах «Іскандер» та РМ-48У, які запускаються із систем С-400.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів, що Україна працює із партнерами над синхронізацією санкцій проти російських виробників балістичного озброєння у різних країнах.

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Одним із важливих іноземних компонентів є навігаційний модуль «Комета». Він забезпечує захищену від засобів радіоелектронної боротьби навігацію та використовується для коригування польоту ракети. В окремих автономних інерціальних системах із лазерними гіроскопами Росія також використовує компоненти французького походження.

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За даними ОП, російська оборонна промисловість залежить від імпортних матеріалів для виготовлення ракетного палива, корпусів і окремих елементів наведення. Серед них – перхлорат амонію, вуглецеве волокно, епоксидні та фенольні смоли, алюмінієвий порошок, а також титанові й алюмінієві сплави. Окремо Україна ідентифікувала залежність від вольфраму, полібутадієну та армідного волокна.

Власюк також згадав російське підприємство «Комбінат Камєнський». За його словами, завод виробляє матеріали, необхідні для твердого ракетного палива. Він також є частиною роботи України щодо обмеження спроможностей російського ВПК. У ніч проти 16 серпня підприємство було уражене.

Фото РБК-України, компоненти російських ракет

Експерти, які аналізують російське озброєння, встановили, що компоненти французького походження використовуються в ракеті РМ-48У, а лазерні гіроскопи такого ж походження – у ракетному комплексі «Іскандер».

Проблема стосується не лише готових комплектувальних для ракет. За словами Власюка, російське виробництво балістичних ракет також залежить від сучасних металообробних верстатів із числовим програмним керуванням. Для їхньої роботи необхідні модулі ЧПК, сервоприводи, вимірювальне обладнання, прецизійні підшипники та системи контролю виробництва. Такі комплектувальні виготовляють компанії зі США, Великої Британії, Іспанії, Німеччини, Японії, Швеції та Італії.

Складність контролю таких поставок полягає в тому, що окремі компоненти можуть потрапляти до Росії через треті країни. За словами Власюка, найбільше іноземних комплектувальних у російській балістиці мають американське походження. Серед компаній, компоненти яких знаходили у російському озброєнні, він назвав Advanced Micro Devices, Analog Devices, Microchip Technology, Micron Technology, Texas Instruments, Intel Altera та низку інших виробників.

Фото РБК-України, компоненти російських ракет

Компоненти також походять із Тайваню, Японії, Німеччини, Швейцарії, Франції, Великої Британії та Китаю.

В Офісі президента наголошують, що іноземна залежність стосується всього виробничого циклу – від електроніки та хімічних речовин до обладнання, на якому виготовляють ракети.

Україна вже передала партнерам інформацію про виявлені компоненти, включно із серійними номерами, та працює над запровадженням санкцій проти виробників і постачальників.

За словами Власюка, українська сторона ідентифікувала понад 1600 верстатів та більш як 200 підприємств, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Окремо встановлюють інженерів і конструкторів, які працюють на цих підприємствах. Київ також очікує протягом найближчих місяців на нові секторальні санкції та посилення експортного контролю щодо матеріалів, які використовують для виробництва ракетного палива.

Нагадаємо, агенство Bloomberg писало, що Росія може готуватися до нового посилення ударів по Україні на тлі відсутності прогресу в мирних переговорах. У Москві розглядають можливість збільшити інтенсивність застосування балістичних ракет. Серед потенційних цілей, за інформацією джерел видання, називають Київ.