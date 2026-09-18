Управління над активами Auchan, Nestle та ще низки компаній передали компанії, зареєстрованій у 2024 році

Російський диктатор Владімір Путін підписав указ про націоналізацію російських активів іноземних компаній «Ашан», Nestle та ТОВ «Ле Монлід», яка раніше мала мережу «Леруа Мерлен». Про це повідомили російські пропагандистські канали з посиланням на текст указу.

Відповідно до указу від 17 вересня, активи міжнародних корпорацій Auchan і Nestle примусово переходять під управління російського акціонерного товариства «Л.Е.В. Менеджмент». Також під контроль структури потрапили активи логістичних операторів FM Logistics, Bati Logistics та ТОВ «Ле Монлід».

За даними російських реєстрів, «Л.Е.В. Менеджмент» є фіктивною структурою, зареєстрованою у Москві лише 2024 року. Гендиректором акціонерного товариства зазначено Андрія Краюшкіна, проте інформація про його реальних бенефіціарів відсутня. Жодної комерційної діяльності компанія не вела.

ЗМІ називають указ Путіна фактично узаконеною крадіжкою бізнесу міжнародних компаній, які не вийшли з російського ринку та продовжували підтримувати бюджет Росії.

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Зазначимо, Росія неодноразово погрожувала західним країнам конфіскувати їхні активи на її території нібито у відповідь на міжнародні санкції та заморожування російських активів за кордоном. Зокрема, у 2024 році Владімір Путін підписав указ про дозвіл використовувати американське майно в Росії для компенсації збитків від вилучення активів Росії у США.

У 2025 році, після того, як Євросоюз дозволив Україні отримувати кредити коштом доходів з російських заморожених активів, Путін видав указ про прискорення процедури націоналізації іноземних компаній в Росії. Строк оцінювання активів тоді скоротили до 10 днів. Угоди з конфіскованим майном проводить «Промсвязьбанк», який також обслуговує російське міністерство оборони.