В Україну вже офіційно ввезли 7496 смартфонів нової серії iPhone 18. Загальна вартість імпортованих пристроїв становить 8,9 млн доларів, повідомила Державна митна служба. За митне оформлення смартфонів імпортери сплатили до державного бюджету 79,6 млн грн. Офіційні продажі iPhone 18 в Україні стартують 25 вересня, тоді як передзамовлення відкрили 18 вересня. Покупці можуть перевірити законність ввезення смартфона за його IMEI-кодом на сайті Держмитслужби.