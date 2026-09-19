Apple iPhone 18 Pro Max вилучили в мешканців Львівщини, які намагалися провезти ґаджети без декларування

У суботу, 19 вересня, на кордоні з Польщею львівські митники вилучили перші вісім контрабандних Apple iPhone 18 Pro Max, вартістю близько 850 тис. грн.

Як повідомили у Львівській митниці, у пункті пропуску «Нижанковичі — Мальховіце» 32-річний водій Volkswagen Tiguan, мешканець Львівщини, при в’їзді в Україну обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Однак під час огляду працівники митниці спільно з прикордонниками в багажному відділенні автомобіля виявили чотири нові мобільні телефони Apple iPhone 18 Pro Max.

Перші контрабандні Apple iPhone 18 Pro Max вилучили на Львівській митниці

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Також під час митного огляду автомобіля Volkswagen Golf, яким керувала 24-річна мешканка Львівщини, було виявлено ще чотири мобільні телефони Apple iPhone 18 Pro Max.

Орієнтовна вартість виявлених гаджетів становить близько 850 тис. грн. За цими фактами склали протоколи про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Гаджети тимчасово вилучили.

Нагадаємо, 9 вересня відбулася велика презентація Apple під назвою Surprise and Shine («Дивуй і сяй»), під час якої технологічна компанія представила нові моделі смартфонів – iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та iPhone Duo – перший складаний смартфон.