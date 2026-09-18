Олександр Шовковський упродовж усієї кар’єри футболіста виступав за київське «Динамо»

Національне антикорупційне бюро України зареєструвало кримінальне провадження щодо можливого вимагання грошей в особливо великому розмірі, у якому фігурує колишній головний тренер київського «Динамо» Олександр Шовковський. Про це НАБУ повідомило у п’ятницю, 18 вересня, у відповідь на запити медіа.

Відомо, що 13 серпня Бюро отримало ухвалу Вищого антикорупційного суду щодо заяви про можливе вимагання грошей під час дії воєнного стану. На виконання рішення суду відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Провадження попередньо кваліфікували за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України – вимагання.

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У матеріалах справи зазначено, що Шовковський нібито вимагав від власника приміщення повернути 250 тис. доларів, які були витрачені на ремонт стрілецького тиру. Крім того, у провадженні згадується рекламна співпраця Шовковського з букмекерською компанією Betking та твердження про можливе невнесення відповідних доходів до декларації. Наразі ці обставини перевіряються.

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Водночас це кримінальне правопорушення не належить до підслідності НАБУ. Тому 25 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури визначив органом досудового розслідування Головне управління Національної поліції у Києві.

Надалі справу розслідуватиме столична поліція.

Що каже Шовковський

Олександр Шовковський заперечив звинувачення у вимаганні та використанні зв’язків у правоохоронних органах. За його словами, справа стосується давнього майнового конфлікту навколо стрілецького тиру в Солом’янському районі Києва. З 2021 року приміщення орендувала компанія «ТАКТІКА», співвласницею якої є дружина Шовковського.

Футболіст і тренер наголосив, що раніше вже публічно розповідав про цей конфлікт. Він також зазначив, що сама реєстрація кримінального провадження не означає підтвердження звинувачень, викладених у заяві.

«Документ, яким їх супроводжують, підтверджує реєстрацію провадження на виконання ухвали суду. Він не встановлює правдивості звинувачень. Перевірка заяви ще не робить викладену в ній версію доведеним фактом», – написав Шовковський.

Він також заявив, що сприймає поширення інформації про провадження як спробу дискредитації його як публічної особи та депутата Київради.

«Права компанії, співвласницею якої є моя дружина, мають захищатися за законом. Цю публікацію розцінюю як спробу дискредитації мене як публічної особи та депутата Київради і через моє ім’я чинити тиск на компанію, співвласницею якої є моя дружина, та на слідство», – зазначив він.

Шовковський також додав, що іншого пояснення такій інформаційній активності наразі не бачить.

Олександр Шовковський упродовж усієї кар’єри футболіста виступав за київське «Динамо» – з 1994 до 2016 року. За цей час він провів 637 офіційних матчів за клуб, що є рекордним показником, а також виграв 14 чемпіонатів України, 11 Кубків України та шість Суперкубків України. За збірну України Шовковський зіграв 92 матчі.

Тренерську кар’єру Шовковський розпочав у збірній України, де у 2018–2022 роках працював асистентом Андрія Шевченка. У 2023 році він увійшов до тренерського штабу «Динамо», а в грудні того ж року очолив команду. У листопаді 2025 року Шовковського звільнили з посади головного тренера київського клубу.