Хмельницький апеляційний суд скасував виправдувальний вирок поліцейському Денису Бородію, якого звинувачували у вимаганні 5 тис. доларів у затриманого. Правоохоронця визнали винним. Йому призначили чотири роки увʼязнення, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки.

Як йдеться у вироку від 16 вересня, у січні 2022 року працівники поліції затримали тимчасового виконувача обов’язків директора ДП «Воєнконверс-43» за підозрою в отриманні хабаря. У затриманні брав участь старший оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Денис Бородій.

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За даними слідства, поліцейський почав вимагати у директора підприємства 5 тис. доларів. За ці гроші він обіцяв посприяти у покращенні умов перебування в ізоляторі тимчасового тримання, обранні м’якшого запобіжного заходу замість тримання під вартою, а також зміні кваліфікації кримінального правопорушення.

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У червні та серпні 2022 року затриманий передав поліцейському гроші трьома частинами – 1450, 1500 та 2050 доларів. Останню суму він залишив у пачці з-під цигарок під лавкою на зупинці громадського транспорту неподалік села Водички Хмельницького району. Того ж дня, 11 серпня, поліцейського затримали працівники Державного бюро розслідувань.

Під час розгляду справи Хмельницький міськрайонний суд виправдав Дениса Бородія через недоведеність вчинення ним кримінального правопорушення.

Прокурор оскаржив це рішення. В апеляційній скарзі він зазначав, зокрема, що факт вимагання підтверджують заява потерпілого, матеріали негласних слідчих дій, листування між чоловіками та протоколи вручення потерпілому грошей, які він мав передати поліцейському.

Суддя Сергій Болотін погодився з доводами прокурора, скасував виправдувальний вирок і визнав Дениса Бородія винним за ч. 2 ст. 189 КК України (вимагання). Поліцейському призначили чотири роки позбавлення волі, однак звільнили його від відбування покарання з випробовувальним терміном на два роки.