До вербування іноземців залучені прикордонна служба ФСБ та російські військкомати

Служба зовнішньої розвідки України встановила щонайменше 27 громадян Ємену, яких Росія планує залучити до війни проти України. Про це 19 вересня повідомила пресслужба СЗРУ.

За даними розвідки, до оформлення єменців безпосередньо залучені російські військові структури, що свідчить про вибудуваний адміністративний механізм вербування.

Так, у липні 2026 року начальник пункту відбору на військову службу за контрактом у Ханти-Мансійську лейтенант Первушин звернувся до прикордонної служби ФСБ Росії з проханням легалізувати перебування деяких громадян Ємену на території РФ. Після цього з ними планували укласти контракти на військову службу.

«Юридичною основою для такої легалізації став указ Путіна №821 від 5 листопада 2025 року, який запровадив тимчасовий порядок прийому до громадянства РФ та видачі посвідки на проживання. Формально документ є міграційною нормою, однак на практиці він використовується як інструмент постачання живої сили для війни проти України», – кажуть в СЗР.

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Документи єменців, яких завербувала РФ (Фото СЗРУ)

Схема передбачає спочатку легалізацію іноземця в Росії за спрощеною процедурою, після чого його оформлюють на військову службу за контрактом. Таким чином, до вербування іноземців залучені прикордонна служба ФСБ та російські військкомати.

Серед громадян Ємену, яких ідентифікувала українська розвідка, є молодики, народжені у 2006 та 2007 роках.

Нагадаємо, Україна отримала понад 11 тис. заявок від іноземців щодо розшуку родичів, які зникли безвісти під час війни на боці Росії. Лише за сім місяців 2026 року надійшла 4 491 така заявка.