Африканські наймаці, завербовані Росією

Проєкт «Хочу найти» повідомив про значне зростання кількості зниклих на війні проти України іноземців, яких завербувала Росія. Загалом Україна отримала понад 11 тис. звернень від іноземців, із них майже 4,5 тис. – у 2026 році. Про це йдеться у повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, опублікованому у понеділок, 31 серпня.

Як повідомили координатори проєкту «Хочу найти», у 2024 році до України надійшли 273 заявки від іноземців щодо розшуку їхніх зниклих безвісти родичів, які воювали у складі російської армії. Вже у 2025 році проєкт отримав 6 465 таких звернень. Лише за сім місяців 2026 року до України надійшла ще 4 491 заявка про розшук. Найбільшу кількість заявок – приблизно 9 тис. – залишили громадяни Узбекистану, Казахстану, Азербайджану, Таджикистану, Вірменії та Киргизстану. Крім того, Україна отримала приблизно 1 тис. заявок про розшук громадян Білорусі, які зникли під час бойових дій на боці Росії.

Проєкт «Хочу найти» зауважив, що із січня 2026 року почала зростати кількість заяв від родичів зниклих громадян Колумбії – вони надіслали 213 заявок. Також зросла кількість запитів про пошук громадян Куби, Перу, Бразилії, Сальвадору, Еквадору та Панами. Крім того, щороку проєкт отримує приблизно 100 заявок про розшук зниклих безвісти громадян Єгипту, Уганди, Кенії, Тунісу, Нігерії та Алжиру.

«Проєкт підтвердив перебування в українському полоні десятків громадян іноземних країн, які воювали в лавах ЗС РФ і потрапили в полон. Їхні родичі, які отримали підтвердження полону, можуть звернутися до російської влади та своїх національних урядів із вимогою включити цих полонених до обміну на Захисників України, які перебувають у російському полоні», – йдеться у повідомленні.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Водночас координатори проєкту зазначають, що насправді кількість зниклих безвісти іноземців більша, оскільки не всі знають про проєкт «Хочу найти» та можуть залишити заявку на пошук. За даними «Хочу найти», проти України воюють щонайменше 28 тис. громадян зі 135 країн світу.

До слова, у квітні 2026 року українська розвідка повідомляла, що Росія планує завербувати на війну проти України ще приблизно 20 тис. іноземців.

Нагадаємо, у липні 2026 року проєкт «Хочу найти» повідомляв, що у 2026 році до України надійшла рекордна кількість заявок від росіян щодо пошуку зниклих безвісти окупантів віком від 18 до 24 років.