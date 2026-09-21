Університет просить про підтримку для відновлення

Сумський державний університет постраждав унаслідок російської атаки ввечері 20 вересня. Ворожі війська спрямували керовану авіабомбу по території університету. Про це повідомили на сайті університету у понеділок, 21 вересня.

«Найголовніше – люди не постраждали. Унаслідок атаки пошкоджено фасади, вікна та двері центрального корпусу університету, а також інших корпусів, розташованих поруч. Військові Росії вкотре б’ють по цивільній інфраструктурі та освітніх закладах», – зазначено у повідомленні.

В університеті ще ліквідовують наслідки і оцінюють пошкодження майна, а також просять про підтримку. До слова, цього ж дня, 21 вересня, росіяни також влучили в один із корпусів Запорізького університету.

фото університету

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Це вже не перший російський удар по Сумському державному університету. Зокрема раніше авіаудар на університету ворог здійснив у вересні 2023 року, ракетні удари – у квітні та серпні 2025 року. Через обстріли виш втратив 60 тис. книжок.

Попри постійну небезпеку, університет продовжує працювати і навчати студентів. СумДУ часто є серед лідерів українських вишів у міжнародних рейтингах освітніх закладів.