Росіяни скинули авіабомбу на територію Сумського державного університету
Наслідки ще ліквідовують та підраховують збитки
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Сумський державний університет постраждав унаслідок російської атаки ввечері 20 вересня. Ворожі війська спрямували керовану авіабомбу по території університету. Про це повідомили на сайті університету у понеділок, 21 вересня.
«Найголовніше – люди не постраждали. Унаслідок атаки пошкоджено фасади, вікна та двері центрального корпусу університету, а також інших корпусів, розташованих поруч. Військові Росії вкотре б’ють по цивільній інфраструктурі та освітніх закладах», – зазначено у повідомленні.
В університеті ще ліквідовують наслідки і оцінюють пошкодження майна, а також просять про підтримку. До слова, цього ж дня, 21 вересня, росіяни також влучили в один із корпусів Запорізького університету.
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Це вже не перший російський удар по Сумському державному університету. Зокрема раніше авіаудар на університету ворог здійснив у вересні 2023 року, ракетні удари – у квітні та серпні 2025 року. Через обстріли виш втратив 60 тис. книжок.
Попри постійну небезпеку, університет продовжує працювати і навчати студентів. СумДУ часто є серед лідерів українських вишів у міжнародних рейтингах освітніх закладів.