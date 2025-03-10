Черговий міжнародний рейтинг, в якому серед українських вишів лідирує Сумський університет

Іспанська лабораторія SCImago Lab оприлюднила результати міжнародного рейтингу закладів вищої освіти. До нього увійшли майже 10 тис. наукових та освітніх установ світу, серед яких понад 5 тис. університетів. Цьогоріч туди увійшла рекордна кількість українських закладів вищої освіти — 61 університет, повідомили у МОН.

Десять українських університетів за рейтингом SCImago Institutions Rankings 2025, які посіли найвищі позиції:

Сумський державний університет;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка;

Національний університет «Львівська політехніка»;

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;

Міжрегіональна академія управління персоналом;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Державний університет «Житомирська політехніка»;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.

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Що таке SCImago Institutions Rankings?

SCImago Institutions Rankings – це авторитетна міжнародна система оцінювання наукових й академічних установ, яка з 2009 року аналізує їхню діяльність за трьома ключовими напрямами: дослідницька ефективність (50%), інноваційні розробки (30%) та суспільний вплив (20%).

Оцінювання враховує:

вплив наукових публікацій;

рівень міжнародного співробітництва;

відкритий доступ до досліджень;

розвиток патентної діяльності;

технологічний внесок і цифрову присутність університету.

У 2024 році до методики рейтингу додали три нові індикатори, що відображають соціальний вплив закладів вищої освіти: залучення жінок до дослідницьких процесів, вплив наукових досліджень на державну політику та внесок у досягнення цілей сталого розвитку ООН.

Всі українські університети шукайте у SCImago IR 2025.